Praille-Acacias-Vernets – Des sanitaires préfabriqués qui passent mal au niveau politique Les salles de bains importées toutes faites d’Italie et d’Espagne pour le PAV suscitent beaucoup de critiques chez les élus genevois. Antoine Grosjean

Le chantier du PAV, en face de la patinoire, sur le site de l’ancienne caserne des Vernets. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Des milliers de WC et salles de bains préfabriqués importés d’Italie et d’Espagne pour les premiers logements du PAV; l’idée, révélée par la «Tribune de Genève», passe mal au niveau politique. Non seulement pour l’impact environnemental du transport en camion, mais surtout pour le fait que les PME et artisans genevois soient laissés de côté.

«Ce n’est pas la première fois que, lors d’un appel d’offres public, on préfère des prestataires étrangers qui n’ont pas la moitié des exigences à respecter par rapport aux entreprises genevoises en termes de social, de sécurité, etc.» déplore Diane Barbier-Mueller. La députée PLR, qui travaille dans l’immobilier, réfute l’argument des maîtres d’ouvrage selon lequel ces modules préfabriqués seraient plus écologiques et produiraient moins de déchets. «On peut très bien travailler en circuit court avec des matériaux écologiques. Mais il y a une plus-value qui se paie.»

Le socialiste Thomas Wenger trouve cela inadmissible: «À l’heure où on parle Plan climat, économie circulaire, réduction du transport motorisé, emploi local, ce procédé est une aberration. En plus, on ne sait pas dans quelles conditions ces modules sont produits en Italie et en Espagne.» Quant à l’explication des délais de chantier, il n’y croit pas: «Vu le temps qu’il faut pour monter de tels projets et avoir les autorisations de construire, on ne peut pas invoquer les délais serrés. Le but est clairement de faire des économies.»

L’UDC Lionel Dugerdil juge également cela indéfendable: «De nouveau un projet qui se veut vertueux mais ne l’est pas. Mais plus que la question écologique, ce qui me choque, c’est qu’une fois de plus, l’artisanat local est mis de côté, avec la bénédiction de l’État. Ça ne changera pas tant que les appels d’offres publics se focaliseront sur le prix plus que sur la provenance des prestations.»

En tant que directrice d’une entreprise active dans le bâtiment, la MCG Ana Roch dénonce une hypocrisie: «On nous casse les pieds avec les circuits courts, on nous dit qu’il ne faut plus prendre la voiture et arrêter de manger de la viande, mais là, on ferme les yeux, comme c’est trop souvent le cas. La provenance des fournitures de construction devrait être un des critères d’attribution des mandats, comme le pratiquent certains maîtres d’ouvrage. De tels chantiers doivent faire marcher l’économie locale.»

Le Vert David Martin souhaite que le bilan carbone devienne aussi un critère dans le bâtiment: «J’ai d’ailleurs fait passer une loi au Grand Conseil dans ce sens. Mais en l’occurrence, il faudrait réaliser un bilan détaillé pour savoir si ces sanitaires préfabriqués ont vraiment un impact plus lourd que s’ils étaient faits sur place par des artisans genevois.» Et de souligner que dans ce projet, les conditions sont exceptionnelles: «C’est un chantier à grande échelle, avec de nombreux maîtres d’ouvrage associés et un plan financier serré, surtout vu la pénurie mondiale de matières premières. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée en Suisse est peut-être aussi en cause.»



