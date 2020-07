Genève – Dès samedi, il faudra prendre rendez-vous pour se faire dépister Afin de faire face à un important afflux de personnes, entre 400 et 500 ces deux derniers jours, les HUG renforcent leurs effectifs. Pour limiter les temps d’attente, ils mettent en place un système de prise de rendez-vous en ligne. Andrea Machalova

Une infirmière prend la température d’un patient dans la tente d’accueil installée spécialement à l’extérieur de l’hôpital. (Photo d’archive) Pierre Albouy

Depuis quelques jours, la queue s’allonge à nouveau devant les Hôpitaux universitaires de Genève. Ces deux derniers jours, le centre hospitalier a fait face à un important afflux de personnes désireuses de réaliser un test de dépistage du Covid-19, entre 400 et 500 par jour, créant de longues files à l’entrée. Afin de réduire les temps d’attente et de répartir la fréquentation sur toute la journée, les HUG renforcent leurs effectifs de 10 personnes et mettent en place un système de prise de rendez-vous en ligne, accessible sur ce lien.