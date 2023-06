Praille-Acacias-Vernets – Des salles de bains préfabriquées importées en masse pour le PAV Les entreprises locales du second œuvre dénoncent une concurrence déloyale, alors que d’autres déplorent une absurdité écologique. Antoine Grosjean

Sept grues s’activent sur le chantier du projet «Quai Vernets» au PAV, sur le site de l’ancienne caserne. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Alors que la construction des premiers immeubles du PAV a commencé l’automne dernier, un point fait grincer des dents. La «Tribune de Genève» a appris qu’on allait importer en masse, d’Italie et d’Espagne, des modules de WC et de salles de bains préfabriqués, à poser tels quels dans les 1355 logements du futur lotissement nommé «Quai Vernets». Celui-ci, qui s’érige sur l’ancien site de la caserne des Vernets, est le tout premier chantier du PAV, dont il sera l’une des pièces maîtresses.

Cela étonne pour un projet qui – comme le PAV en général – se veut exemplaire sur le plan écologique. Avant même d’être sorti de terre, Quai Vernets a obtenu le label «Site 2000 watts» pour son concept basé à 100% sur les énergies renouvelables. Bouygues Construction – dont la filiale suisse Losinger Marazzi pilote le chantier – en parle d’ailleurs comme d’un «modèle en termes d’économie circulaire et de réemploi».

Nombreux trajets en camion

Mais pour certains, cette carte de visite écolo est contredite par le transport par la route de ces milliers de modules préfabriqués. «Est-ce que les nombreux trajets par camion que cela implique ont été inclus dans le bilan écologique du projet?» s’interroge José Sebastiao, secrétaire syndical chez Unia.

Le syndicaliste déplore aussi des répercussions sur l’économie locale: «Avec ce genre de pratiques, on détruit des emplois à Genève dans le carrelage, la plomberie, l’électricité, la peinture, etc. En plus, on ne peut pas contrôler les conditions de travail et les salaires de ceux qui ont fabriqué ces modules importés. Tout ça pour réduire les coûts et engranger plus de bénéfices. C’est une dérive scandaleuse, surtout sur un chantier financé en bonne partie par des fonds publics.»

En effet, sur les huit maîtres d’ouvrage de Quai Vernets – regroupés dans le consortium «Ensemble» – la moitié sont des acteurs d’utilité publique, comme la Caisse de pension de l’État de Genève (CPEG) et la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social, ou des coopératives d’habitat, dont la CODHA et la Cigüe. De plus, le terrain, qui fait l’objet d’un droit de superficie, appartient à l’État.

Concurrence déloyale?

Certaines associations patronales dénoncent elles aussi une forme de concurrence déloyale: «Si cela devait se généraliser, on perdrait du savoir-faire et des emplois à Genève, craint Peter Rupf, secrétaire de la Chambre genevoise du carrelage et de la céramique. On nous présente ce chantier comme un écoquartier exemplaire, mais cela fait mal au cœur de voir que les maîtres d’ouvrage ne respectent pas leurs engagements.»

Pour sa part, Nicolas Rufener, secrétaire général de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB), dit comprendre que les méthodes de construction évoluent: «De tout temps, on a essayé de rationaliser et d’industrialiser les processus. En l’occurrence, peut-être que cela se justifie pour des raisons de délais ou de disponibilité de la main-d’œuvre.»

Selon lui, le recours à des sanitaires préfabriqués est une première à Genève, même si cela s’est déjà vu ailleurs en Suisse. L’usage d’éléments de façades préfabriqués en béton est en revanche courant, mais il existe une entreprise genevoise dont c’est la spécialité.

«Si la motivation est d’ordre financier, c’est quand même problématique, quand on connaît les conditions de travail en Italie et en Espagne, relève toutefois Nicolas Rufener. Autant que possible, la construction doit se faire ici. D’ailleurs, le gain en termes de salaires se perd peut-être dans le coût du transport.»

Au Département du territoire, on indique que le conseiller d’État Antonio Hodgers n’était pas au courant de cette situation, mais que de toute manière, l’État ne peut pas intervenir dans le libre choix des fournisseurs, qui est garanti par la Confédération. On souligne toutefois que, d’une manière générale, les maîtres d’ouvrage doivent faire preuve d’exemplarité.

Moins de déchets

Après s’être consultés, les investisseurs de Quai Vernets ont répondu, par écrit, à nos questions. Ils expliquent que la raison de ce choix n’est pas d’ordre financier, mais liée à des questions de qualité et de délais. «Une partie du second œuvre est réalisée avant même la fin du gros œuvre.» Par ailleurs, selon eux, aucune entreprise suisse n’a été en mesure de soumettre une offre. Mais on nous assure que la pose et l’entretien des modules seront réalisés par des entreprises locales.

En outre, les conditions de travail, à l’abri des intempéries et en bénéficiant de l’automatisation de certaines tâches, sont jugées meilleures en usine que sur un chantier.

Quant aux aspects environnementaux, le consortium souligne que l’industrialisation et la préfabrication permettent de limiter les déchets (bois pour le coffrage, huile de coffrage, mousse de construction, polystyrène, etc.) de même que les trajets en camion. «Nous parvenons à réduire le nombre de transports par rapport à l’assemblage des composantes sur place.»



