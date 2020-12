Alerte au nouveau Covid à Buenos Aires – Des Romands bloqués depuis 6 h à l’aéroport Partis de Genève avec une escale à Londres, deux couples romands sont en galère à Buenos Aires où règne la confusion. Arthur Grosjean

Le drôle d’accueil à l’aéroport de Buenos Aires pour les deux couples romands. Photo Ferrini

Cécile et Lucas Ferrini Gallo, un couple de Genevois helvético-argentin, se réjouissaient de retrouver lundi leur famille en Argentine. Mais leur voyage est en train de tourner au cauchemar. À peine arrivés, ils sont bloqués depuis depuis bientôt 6 heures à l’aéroport de Buenos Aires. «on a juste reçu une bouteille d’eau et on ne peut pas aller aux toilettes», raconte Cécile Ferrini.

Pourquoi un tel micmac? À cause d’une simple escale à Londres. Le Royaume-Uni est désormais considéré comme un danger majeur par de nombreux pays dont la Suisse. La Grande-Bretagne a en effet détecté sur son sol un variant agressif du coronavirus.