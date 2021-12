Levée de boucliers à Troinex – Des riverains font recours contre une future ligne de bus Les habitants de deux chemins étroits craignent que le projet d’y faire passer un bus ne pose des problèmes de sécurité et génère des nuisances. Antoine Grosjean

Jean-François Grau, Nadim Krim et Anne Buswell, respectivement président et membres du comité de l’Association des habitants de Troinex Ouest, jugent le chemin de Drize trop étroit pour y faire passer un bus. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

À Troinex, un projet de nouvelle ligne de bus suscite une levée de boucliers dans un quartier de villas. Le futur bus 49 doit relier Veyrier à la gare du Léman Express de Lancy-Bachet, en passant par Troinex, et ce à la cadence du quart d’heure. Or, pour ce faire, il empruntera deux chemins à sens unique en zone 30 km/h – ceux de Drize et de Saussac – qui, aux yeux de leurs habitants, ne sont pas adaptés au passage de tels véhicules.

Une quarantaine de personnes ont déposé un recours contre les autorisations de construire octroyées fin octobre pour les aménagements liés à cette ligne de bus. Selon elles, celle-ci ne fera qu’accroître les nuisances sonores et la pollution, et posera des problèmes de sécurité. Les recourants plaident pour un autre tracé, mais le Canton et la commune soutiennent qu’il s’agit de la meilleure solution.