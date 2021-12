Chronique économique - Des riches et de la richesse en général

Les inégalités, si frappantes dans le monde y compris dans les pays les plus développés, n’épargnent pas la Suisse, même si celle-ci fait figure de riche parmi les riches. Dans une étude récente (mai 2021), deux chercheurs de la BNS se sont intéressés à la composition de la fortune des ménages helvétiques et à leur place en comparaison internationale. Le constat est sans appel: la valeur nette du patrimoine par habitant est en Suisse presque trois fois plus élevée que dans les pays qui nous entourent. Elle dépasse même d’une bonne longueur (+50%) celle observée pour les États-Unis.

Mais les cantons ne sont pas tous logés à la même enseigne. Selon la statistique dressée par l’Administration fédérale des contributions, la fortune nette par contribuable était en 2018 (dernière période fiscale connue) neuf fois plus élevée à Nidwald qu’à Soleure. Schwytz et Zoug n’étaient pas loin de celui-ci, et Jura devançait de peu celui-là. On en devine plus qu’on n’en connaît l’origine, essentiellement liée à la concurrence fiscale entre cantons, qui attire les plus grosses fortunes dans les communes à faible taxation de la lointaine périphérie zurichoise.

Mais tout n’est pas dit par la fiscalité. Ce qui a le plus profité à l’ensemble des ménages suisses et propulsé leur richesse moyenne en tête des comparaisons internationales tient à deux éléments: le développement de leurs avoirs, pour bonne partie obligatoire (le 2e pilier!), au titre de la prévoyance, et encore davantage celui de leur patrimoine immobilier, dont la part au total a passé de 38% à presque 44% en l’espace de vingt ans.

Tous les ménages ne sont pas propriétaires de leur logement, mais il n’empêche. La propriété immobilière est devenue, en Suisse comme ailleurs, un facteur décisif dans l’atténuation des inégalités de richesse, en ceci qu’elle a favorisé l’étalement d’un capital naguère concentré entre les mains du fameux 1% des plus riches, et désormais plus largement réparti au profit des classes moyennes, par le truchement justement de l’immobilier et de la constitution de diverses formes d’épargne à but de prévoyance.

À cette évolution, spectaculaire entre les années 20 et 70, a succédé depuis la déréglementation des marchés une certaine stabilisation dans la répartition de la richesse totale, sans toutefois que l’on puisse observer, en Europe en tout cas, un retour à la concentration du capital telle qu’elle avait prévalu au siècle dernier. Il en résulte ce qu’un chercheur suédois* considère comme l’occasion de revisiter les séries historiques que les économistes français Piketty et Zucman ont utilisées à l’appui de leur thèse selon laquelle «des réformes favorables au marche ont ressuscité la valeur du capital et entraîné une augmentation des inégalités de patrimoine et des parts de capital». Les inégalités demeurent, mais elles ne se sont pas accentuées, n’en déplaise à ces derniers.

PIERRE ALBOUY

