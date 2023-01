Avions de combat – Des retards dans les travaux de maintenance des F/A-18 Les travaux sont estimés à 450 millions de francs et permettent d’assurer un bon fonctionnement jusque dans les années 2030, en attendant les F-35A.

Le Conseil national a accepté le 15 septembre dernier par 128 voix contre 67 l’achat des F-35A, déjà autorisé par le Conseil des États. Mais leur livraison n’est pas encore terminée. KEYSTONE/AP Photo/Junji Kurokawa

Une partie des travaux pour prolonger l’exploitation des F/A-18C/D dans l’attente de la livraison des nouveaux F-35A a été menée à bien. Des tâches supplémentaires concernant la structure des avions prendront en revanche plus de temps que prévu.

L’annonce a été faite mardi par l’Office fédéral de l’armement (Armasuisse), qui a été informé par l’entreprise RUAG.

L’objectif de ces travaux, devisés à 450 millions de francs, est d’assurer un fonctionnement des avions de combat jusque dans les années 2030. Les premiers travaux, réalisés l’année dernière, ont notamment consisté en l’introduction d’un logiciel d’avion actualisé et d’un système radio doté d’une nouvelle technologie de chiffrement.

La partie du programme concernant la vérification et l’assainissement de la structure des avions prendra en revanche plus de temps que prévu contractuellement. Ces retards sont imputés à la complexité des travaux et au vieillissement des avions, selon Armasuisse.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.