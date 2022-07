Alerte renforcée – Des restrictions d’usage de l’eau imposées en Haute-Savoie La sécheresse s’intensifie avec les fortes chaleurs. Des premières mesures d’économie de l’eau ont été décidées afin d’éviter des interdictions plus lourdes encore. Olivier Bot

Les jets d’eau de la place de l’Hôtel de ville d’Annemasse vont s’arrêter. Photo Lucien Fortunati

La sécheresse s’intensifie en Haute-Savoie avec la persistance de températures élevées et d’absence de pluie. Le département a été placé en alerte renforcée, à l’exception de la zone «Arve amont», placée en vigilance, le niveau en dessous de l’alerte. Selon Météo France, les températures attendues ces prochains jours sont supérieures de 10 à 15°C aux normales saisonnières et le temps restera sec. Malgré les précipitations de juin, «le niveau des cours d’eau et l’humidité des sols restent à des niveaux critiques et en avance d’un à deux mois par rapport aux années de référence», indique la préfecture. Une série de mesures d’économie de l’eau qui s’imposent en cas d’alerte renforcée ont été communiquées, lundi.

Interdiction de laver les véhicules (sauf obligation réglementaire ou technique des organismes liés à la sécurité.

Interdiction de remplir ou de vidanger les piscines privées. Le remplissage complémentaire est autorisé de 20h à 9h. Pour les piscines ouvertes au public, il est soumis à autorisation.

Interdiction d’arroser les pelouses, ronds-points, espaces verts publics et privés, jardins potagers et massifs, sauf de 20h à 9h pour les arbres et arbustes plantés en terre depuis moins d’un an.

Interdiction d’arroser les stades et golfs entre 8h et 20h. Obligation d’un registre de prélèvement hebdomadaire.

Interdiction d’aspersion pour irriguer les cultures entre 9h et 20h. Sauf maraîchages dans les 15 jours suivant des repiquage, semis ou plantation (avec justification).

Interdiction de nettoyer toits et façades, trottoirs et autres surfaces imperméables.

Fermeture des fontaines publiques et privées sauf dérogation.

À ces restrictions, d’autres s’ajoutent en raison de la situation:

• Interdiction de procéder à un prélèvement domestique direct dans le milieu hydraulique superficiel ou souterrain, sauf si le prélèvement est autorisé ou déclaré.

• Interdiction d’alimenter en eau les plans d’eau et les canaux d’agrément, en particulier ceux desservant les anciens moulins.

• Les activités industrielles et commerciales devront réduire de 25% leur consommation d’eau dans les secteurs en alerte et de 50% dans les secteurs en alerte renforcée, sauf exceptions (voir arrêté préfectoral).

• En alerte renforcée, les travaux en cours d’eau doivent être reportés sauf en cas d’assec total, pour les travaux de restauration, renaturation ou pour des travaux autorisés ou déclarés.

«Ces mesures ne s’appliquent pas dans le cadre de la sécurité publique (lutte contre l’incendie en particulier). L’application de ces restrictions fait l’objet de contrôles réalisés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Le passage au niveau supérieur va être accompagné d’une intensification de ces contrôles. Les premiers contrôles effectués montrent en effet une méconnaissance des mesures de restriction, donc une mauvaise application de celles-ci», ajoute la préfecture de Haute-Savoie dans un communiqué.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

