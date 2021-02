Conflit en Libye – Des responsables Libyens à Genève pour une élection historique Des responsables libyens sont réunis près de Genève pour une élection historique après des années de conflit dans leur pays.

L’émissaire provisoire de l’ONU Stephanie Williams facilite la réunion pour tenter d’aboutir à un exécutif unifié en Libye (photo d’archives). Keystone/AP/Walid Haddad

Jusqu’à vendredi, cette rencontre doit aboutir à la désignation d’un conseil présidentiel unifié et d’un Premier ministre provisoires.

Au début de la réunion qu’elle facilite, l’émissaire provisoire de l’ONU sur la Libye Stephanie Williams a salué lundi la «résolution admirable» des 75 membres du Forum sur le dialogue politique libyen (FDPL). Elle a encore remercié le Conseil fédéral pour ses «efforts extraordinaires» pour accueillir la rencontre en pleine pandémie.

«Il y a un an, cela n’aurait pas été possible» en raison des violences, a estimé Stephanie Williams. «Les Libyens sont derrière vous, ils vous soutiennent et ils souhaitent que vous réussissiez». «Ne les abandonnez pas», a insisté l’émissaire.

Devant les membres du FDPL, elle leur a encore rappelé que la feuille de route qu’ils ont approuvée en novembre à Tunis relaie des exigences auprès des futures autorités. Celles-ci devront notamment s’engager sur l’état de droit, la lutte contre la corruption ou encore la défense des minorités.

Le FDPL doit élire des dirigeants qui auront pour mandat de réunifier les institutions avant un scrutin national en décembre prochain. Après des dizaines d’années de dictature suivies d’une fragmentation du pays entre autorités concurrentes, ce mécanisme doit mettre un terme au conflit de ces dernières années.

Des femmes parmi les prétendantes

Tout au long de la semaine, le FDPL doit auditionner les 24 candidats pour trois sièges du conseil présidentiel et 21 prétendants au mandat de Premier ministre qui sera assisté de deux adjoints. Seules trois femmes au total se sont lancées.

Des représentants de trois blocs de l’ouest, de l’est et du sud du pays sont candidats. Parmi eux figure notamment le ministre de l’intérieur de l’actuel Gouvernement d’union nationale (GNA) qui contrôle seulement l’ouest, Fathi Bachagha, qui souhaite devenir chef du gouvernement. Pour être élu au premier tour, il faudra dépasser les 60%.

La réunion, organisée dans une salle liée à un complexe hôtelier vaudois dont l’ONU a voulu conserver l’identité secrète, est la dernière facilitée par S.Williams dans son mandat, avant l’arrivée de Jan Kubis, nommé représentant spécial par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres après des mois de divisions internationales sur cette question.

Avant le début lundi matin des travaux, celle-ci a mené un dialogue en ligne avec un millier de citoyens pour relayer leurs demandes auprès des candidats.

Jusqu’à présent, le pays est divisé entre le GNA, reconnu par la communauté internationale et soutenu par la Turquie et l’Italie, à l’ouest et l’homme fort de l’est Khalifa Haftar, dont l’armée nationale libyenne (ANL) était appuyée notamment par la Russie.

La situation est désormais plutôt calme mais les mercenaires turcs et russes restent présents en Libye, alors qu’ils auraient déjà dû quitter le territoire conformément à l’accord de cessez-le-feu.

Plusieurs États actifs

Il y a quelques jours, les États-Unis ont changé de ton et ont mis la pression sur Moscou et Ankara. Le futur gouvernement libyen devra s’engager à ne pas tolérer des ingérences dans les affaires de ce pays. «L’ONU mettra toute son énergie pour que la communauté internationale honore et valide la décision que vous êtes sur le point de prendre», a dit de son côté S.Williams.

Autre problème, le volet économique des pourparlers a lui avancé, mais n’est pas entièrement résolu. En plusieurs années, les violences ont fait des milliers de victimes civiles.

La Suisse est coprésidente du Groupe de travail sur le droit international humanitaire (DIH) et les droits de l’homme lancé par la communauté internationale. De nombreuses violations ont été identifiées ces dernières années, dont de possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Une mission internationale indépendante d’établissement des faits, mandatée par le Conseil des droits de l’homme à Genève, doit encore rendre dans quelques mois un rapport.

ATS