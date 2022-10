Économies d’énergie – Des régies privées allument déjà le chauffage Malgré les recommandations de l’État, bon nombre de gérances immobilières préfèrent privilégier le confort de leurs locataires. Emilien Ghidoni Rachad Armanios

Les températures ressenties dans un appartement dépendent fortement de son isolation et de son exposition aux intempéries. PAOLO BATTISTON

Les Genevois ont froid. Malgré le retour du beau temps cette semaine, bon nombre de foyers ont constaté une chute des températures dans leur logement depuis fin septembre. Jean*, par exemple, habite un vieil immeuble mal isolé. «La semaine passée, il faisait environ 16 degrés dans mon salon, témoigne-t-il. On s’y adapte en mettant une polaire et un pull. Mais dans la salle de bains, c’est plus désagréable.» Encore aujourd’hui, même s’il prend la situation avec philosophie, Jean souffre du froid le soir et dans la matinée.