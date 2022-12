Vient de paraître – Des recettes inspirées du pays de Heidi Anne Martinetti livre 50 recettes inédites dans «À table avec Heidi», toutes imaginées au fil de la lecture de cette série emblématique de la Suisse, racontée par sa coautrice, Isabelle Falconnier. Olivier Bot

Les auteures du livre, Anne Martinetti (à g.) et la Vaudoise Isabelle Falconnier.

Quelle meilleure ambassadrice de la Suisse que Heidi, cette petite fille qui va vivre en montagne avec son grand-père dans l’alpe des Grisons puis découvre la vie urbaine à Francfort en Allemagne. De ce double visage suisse, entre montagne et ville, Isabelle Falconnier, incollable sur l’héroïne de Johanna Spyri, et Anne Martinetti, amatrice de littérature et cuisinière confirmée, ont fait un livre.