Polémique mobilité – Des rames du Léman Express roulent à Lyon: scandale? Une association d’usagers dénonce la saturation des lignes le samedi alors que des rames du Léman Express sont délocalisées à Lyon. Lémanis répond. Olivier Bot

L’ARDSL a communiqué cette photo du Léman Express en gare de Lyon-Part-Dieu le 31 décembre. DR

Des rames du Léman Express roulent bien sur des dessertes de la région lyonnaise. L’association d’usagers Rail Dauphiné Savoie Léman (ARDSL) s’insurge d’une utilisation qui contreviendrait aux engagements de départ de Lémanis. Dans un communiqué, l’association souligne que certaines lignes du Léman Express sont saturées le samedi et s’étonnent que des rames de ce train partent à Lyon pour des dessertes qui ne concernent pas le réseau Léman Express. «Les usagers remontent régulièrement une saturation des trains Léman Express, le samedi, notamment sur les lignes Evian-Genève-Coppet et Annecy-Genève-Coppet. «Les trains les plus critiques sont tous ceux d’heure de pointe sur la L1 ainsi que ceux au départ Annecy à 16h44, et 17h44 sur la L2», précise encore l’ARDSL.