Météo hivernale – Des rafales de vent de plus de 130 km/h balayent la Suisse De violentes bourrasques ont été enregistrées dans plusieurs régions du pays dans la nuit de samedi à dimanche, tant à la montagne qu’en plaine.

Les rafales les plus fortes ont été enregistrées sur le Säntis avec des vitesses atteignant les 133 km/h. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

La Suisse a de nouveau été balayée par de violentes rafales de vent dans la nuit de samedi à dimanche. Notamment sur les sommets, où elles ont atteint des vitesses supérieures à 130 km/h.

Les rafales les plus fortes ont été enregistrées sur le Säntis avec 133 km/h, a indiqué MeteoNews. Mais aussi à La Dôle dans le canton de Vaud, le Chasseral et le Bantiger (BE) ainsi que le Pilatus (LU), avec des rafales d’environ 120 km/h.

En plaine également, le vent s’est encore renforcé durant la nuit de samedi à dimanche, avec des rafales de 83 km/h à Fribourg et Steckborn (TG), et de 82 km/h à Zurich Fluntern.

Nouvelles chutes de neige

Après les chutes de neige de la nuit de vendredi à samedi, de nouvelles précipitations ont lieu ce dimanche. Dans un premier temps, la limite des chutes de neige devrait s’élever à environ 800 mètres d’altitude en raison d’un front chaud, a déclaré samedi Ludwig Z’graggen, météorologue à MétéoSuisse.

Dans la nuit de samedi à dimanche, cette limite s’est à nouveau abaissée. Des chutes de neige étaient prévues toute la journée en de nombreux endroits du versant nord des Alpes. Depuis les Alpes fribourgeoises et vaudoises jusqu’à l’Oberland bernois, MétéoSuisse prévoyait jusqu’à 30 centimètres de neige au-dessus de 1000 mètres d’altitude, localement jusqu’à 50 centimètres.

Plus à l’est, les chutes de neige devraient également être abondantes. En Suisse centrale, dans le canton de Glaris, l’Alpstein et le Prättigau, 20 à 40 centimètres de neige fraîche étaient attendus.

ATS

