Jean-Daniel Jeanneret, une semaine après la tempête, comment vous sentez-vous?

Ça va bien, mais fatigué et triste pour les victimes et la ville que j’aime… Toutes les équipes ont commencé depuis samedi à lever le pied. Quelque part, c’est difficile de sortir de l’état lié à la gestion d’urgence, avec l’adrénaline, la concentration que cela demande, sans un sentiment de gratitude pour tout ce qui a été fait. Malgré les dégâts et le bilan humain (ndlr: une personne est décédée), cela aurait pu être bien plus dramatique et virer à la tragédie. C’est incroyable.