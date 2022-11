Soigner la dépression – Des psychiatres suisses conseillent un test génétique douteux La Société suisse de psychiatrie et psychothérapie promeut un diagnostic génétique qui est déconseillé dans le monde entier. Felix Straumann

GETTY IMAGES

Des psychiatres suisses influents propagent dans les recommandations officielles pour le traitement de la dépression une analyse génétique jugée totalement inappropriée par les spécialistes du monde entier. C’est la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP) qui a publié ces recommandations. Cette association professionnelle importante, qui compte plus de 2000 membres, organise toutes les associations cantonales de psychiatrie et les sociétés spécialisées qui y sont affiliées.