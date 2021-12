Chambre administrative – Des propriétaires de villas opposés à la venue de jeunes requérants Une quinzaine de recourants ont saisi, en vain, la justice pour s’opposer à la transformation d’un ancien EMS. Fedele Mendicino

Salève, le 23/09/2021 - Vue aérienne de la commune de Veyrier avec Genève et le lac Léman en arrière plan. LUCIEN FORTUNATI

Dix-sept propriétaires de villas à Veyrier ne voient pas d’un bon œil l’installation, dans un pavillon non loin de chez eux, de dizaines de requérants d’asile mineurs non accompagnés et de jeunes adultes en formation non universitaires. Selon nos renseignements, ils craignent que ce projet mette à mal la sérénité et la tranquillité du quartier ainsi que la valeur de leurs maisons.

En février dernier, le Département du territoire a donné son feu vert aux travaux de transformation du pavillon ayant abrité un EMS jusqu’en 2020. L’autorisation de cette structure provisoire (14 chambres et 30 studios) a été accordée pour une durée de cinq ans.