L’autre jour à la radio, il était question de déforestation de l’Amazonie. Quelqu’un affirmait dans le poste que trois terrains de football disparaissaient chaque minute. Et moi, comme un idiot, je me suis imaginé tous ces footballeurs avec leur ballon sous le bras, se demandant ce qu’ils allaient bien pouvoir faire maintenant qu’ils n’avaient plus d’endroit où jouer. Une fois que j’ai fini de rigoler, je me suis aperçu que ces footballeurs, en fait, c’était vous qui lisez ces lignes, moi, nos familles, nos amis. Mon rire est devenu aussi jaune que de l’huile de palme.

Lire aussi: Le sport s’engage pour la planète

Trois terrains de foot par minute, ça fait quand même beaucoup. J’ai alors vu défiler dans ma tête les images de cet orang-outan, au téléjournal, il y a une semaine. Le malheureux se faisait chasser de son habitat indonésien par des pelleteuses. Et là, je me suis senti impuissant. J’ai pensé à tous les petits gestes que l’on fait au quotidien. On achète des lave-linge certifiés A+++. On prend les transports publics. On diminue notre consommation de viande. On scrute les cartons d’emballage pour voir si notre chocolat est fair trade. Si notre thon n’a pas tué des dauphins. Si les œufs qu’on consomme ont été pondus au sol par des poules heureuses.

Et puis j’ai appris les efforts fournis par les grandes organisations du sport. La F1, les Jeux olympiques, le foot: tous sont désireux d’apporter leur pierre à l’écologie et de devenir neutres en émissions de carbone. Ils aspirent même à être positifs d’ici à 2030. L’occasion de redorer leur image et de faire du marketing vert. Mais d’ici là, combien d’orangs-outans auront disparu? Et combien de terrains de football seront partis en fumée? On dit que les promesses rendent les fous joyeux. Rendez-vous en 2030 pour voir si le monde du sport a réussi son pari.