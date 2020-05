Viandes – Des professionnels au service du goût La Boucherie du Palais veut offrir un service de qualité et de proximité. Mathias Deshusses

La boucherie itinérante fait le tour des marchés. DR

Cela fait un peu plus d’une semaine que le petit camion est de retour sur les marchés. Et qu’une clientèle d’épicuriens avertis s’y presse. «Les gens sont vraiment contents de nous voir», explique Pascal Chamot, l’un des maîtres des lieux. Avec son acolyte José Haudart, ils font équipe depuis vingt-cinq ans. Des professionnels de la viande, et surtout des amoureux du terroir. Dans leurs frigos, près de 80% de produits labellisés GRTA attendent d’être dégustés.