Après les procès des attentats de «Charlie Hebdo» et du 13 novembre 2015 à Paris, celui de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016 peut donner l’impression d’une funèbre répétition. Pour les familles des 86 victimes, pour les 450 blessés et les plus de 850 parties civiles, ce ne sera pas le cas. Ce procès permettra de dire des douleurs et des souffrances jamais exprimées publiquement.

Il y aura aussi à Nice une dimension particulière: l’attentat visait des familles et a fait de très nombreuses victimes parmi les enfants. En défonçant un stand de bonbons avec son véhicule de 19 tonnes, le terroriste visait précisément cela, massacrer l’innocence, viser les plus fragiles. Ce procès sera chargé d’émotion.

Pour les huit accusés dans le box, il n’aura également rien d’une répétition. L’enjeu sera qu’ils soient jugés pour ce qu’ils ont fait, pour ce qu’ils savaient, et non pas, en l’absence du terroriste décédé, pour prononcer une peine à la mesure de l’horreur commise.

«Ces questions sont graves, légitimes, elles touchent à nos principes et nos valeurs.»

À l’issue du procès V13, salué par chacun pour la dignité de sa tenue, une dizaine d’avocats de la défense ont publié une tribune, estimant qu’il n’avait «pas été exemplaire». Le doute subsistait sur la question de savoir si Salah Abdeslam avait ou non cherché à déclencher sa ceinture explosive, or ce doute n’a pas profité à l’accusé, condamné au maximum absolu de la peine.

Ces questions sont graves, légitimes, elles touchent à nos principes et nos valeurs. Il est tout à l’honneur de la France que des procès comme Charlie, V13 et Nice, espérons-le, soient tenus dans la sérénité, malgré une émotion nationale à fleur de peau. Mais il est aussi à l’honneur de la France que des avocats puissent exprimer leurs critiques sans être conspués ni bâillonnés.

