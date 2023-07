L’inflation, paraît-il, recule. Alors, se demande-t-on souvent, pourquoi les prix ne baissent-ils pas? L’erreur de perception tient d’abord au sens des mots: si le renchérissement s’amoindrit, ce n’est pas qu’il a disparu mais que son taux d’augmentation s’est réduit.

Pour que les prix se mettent à baisser, il faudrait que l’inflation devienne négative. Or, pareille situation n’est à aucun égard souhaitable, car une inflation négative, ou déflation, entraîne une diminution de la demande (plutôt qu’acheter aujourd’hui, mieux vaut attendre que les prix baissent) et, par contrecoup, un fléchissement de l’activité.

Raison pour laquelle, lorsque l’inflation a menacé d’entrer en zone négative et s’y est même passagèrement aventurée (d’août à décembre 2022 dernièrement, mais surtout de mai 2019 à décembre 2020), les banques centrales ont fait baisser les taux d’intérêt, portant au besoin leurs taux directeurs en dessous de 0, comme nous l’avons vécu en Suisse entre 2014 et 2022.

Il n’empêche donc que les prix, en moyenne, demeurent élevés. Ce qui ne signifie pas qu’ils le soient tous. Le, ou plutôt les indices* que l’on utilise pour mesurer leur évolution sont composés de plusieurs groupes de dépenses.

Dans l’IPC, une douzaine d’entre eux compose un «panier type» censé refléter les habitudes de consommation à travers l’évolution des prix de près de 400 positions différentes de biens et services, pondérées chacune en fonction de leur importance dans le budget moyen des ménages. Par exemple, la position «réparation de chaussures» ne compte que pour 0,007% dans l’IPC, pendant que le gaz et le mazout pèsent respectivement 0,681% et 0,603%.

Les évolutions de prix peuvent varier fortement d’un groupe à l’autre, au point parfois de se compenser presque totalement. Ainsi, au mois de juin dernier, quand l’IPC a enregistré une progression de 1,7% par rapport au même mois de l’année précédente, le prix de gaz affichait une hausse annuelle de 28%, quand celui de l’essence reculait de près de 20%.

De même, au rayon alimentation, les 6% de baisse du melon ont suffi à compenser les presque 14% de hausse du sucre, la pondération de celui-ci (0,029) étant bien plus faible que celle de celui-là (0,07). De sorte que les consommateurs de melons roulant à l’essence n’ont pas eu le même sentiment d’inflation que ceux qui se chauffent au mazout et sucrent leurs fraises…

Reste, plus sérieusement, que la mesure du renchérissement par l’IPC est parfois jugée insatisfaisante. Le sous-indice des loyers, par exemple, n’y pèse que de 15%, et les primes d’assurance maladie ne sont pas prises en considération, pour diverses raisons d’ordre méthodologique (mais elles font l’objet d’un indice à part, et la plupart des dépenses de santé – médicaments, prestations médicales, analyses. etc. – sont bel et bien référencées comme telles dans l’IPC). Alors, on fait avec.

Marian Stepczynski Chroniqueur économique.

