Fuite de données à Credit Suisse – «Des poursuites contre les journalistes seraient contraires à la Constitution»

Le groupe Tamedia, qui édite ce journal, a renoncé à enquêter sur la fuite de données des «Suisse Secrets» à cause de l’article 47 de la loi sur les banques. Celui-ci prévoit jusqu’à 3 ans de prison pour celui qui révèle un secret bancaire. Quel risque fait peser cette disposition sur les journalistes?

Le risque est indubitable, puisqu’il a été dit au parlement et par le Conseil fédéral que cette disposition s’applique aux médias. La grande question, c’est la compatibilité entre cet article et la Constitution, qui garantit la liberté de la presse. À mon sens, des poursuites contre des journalistes sur la base de l’article seraient incompatibles avec la Constitution, pour autant que les informations soient véridiques et d’intérêt public. Dans ce cas, le journaliste devrait être acquitté – ou pas poursuivi du tout. Mais c’est bien le problème avec cet article, on ne sait pas très bien à quoi il peut aboutir. Sa portée n’est pas claire, ce qui a un effet inhibiteur sur les médias, inadmissible selon nous.