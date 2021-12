Incendies à la chaîne – Des poubelles en feu mobilisent massivement les pompiers au Lignon La série noire continue à Vernier, où la fumée a encore envahi des appartements. Sophie Simon

Au niveau du 61, avenue du Lignon, les pompiers ont dû tirer un container en feu à l’extérieur du bâtiment. © Incendie Secours Genève

Les moyens engagés sont plus importants que le sinistre en lui-même. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Lignon a encore vu défiler cinq véhicules d’urgence, dont deux ambulances, ainsi qu’une trentaine d’hommes au total entre les pompiers professionnels et volontaires. À l’origine de ce déploiement, deux interventions pour des poubelles en feu, l’une en début de soirée vers 18 h, et la deuxième en pleine nuit, peu après minuit.

Avenue Lignon 61, c’est d’abord un container en plastique qui brûle. «Le plastique a un potentiel fumigène bien plus élevé que le métal, explique le lieutenant Nicolas Millot, officier de la communication et des relations publiques pour le service d’incendies et de secours (SIS). À l’époque, l’immeuble est équipé de dévaloirs, qui, même s’ils sont aujourd’hui condamnés, ont permis à la fumée de monter dans les appartements.» Des gens avaient quitté l’immeuble par eux-mêmes. Les hommes à l’œuvre ont alors dû extraire le container de son local pour le traîner à l’extérieur. Ils ont pu devenir «maîtres du sinistre» en moins d’une demi-heure et rentrer en caserne aux alentours de 19 h 30. Ils ont utilisé des ventilateurs disposés en bas des bâtiments «pour pousser de l’air frais à l’intérieur et chasser la fumée».

Mais quelques heures plus tard, rebelote. Quelques appels retentissent vers minuit quinze pour signaler le même problème, au numéro 55. Cette fois, ce sont deux containers qui brûlent, ainsi que des pneus.

Que faisaient ces pneus à côté des containers à poubelles du n° 55, avenue du Lignon? Ce sera à l’enquête de police de le déterminer. © Incendie Secours Genève

Cet amas de caoutchouc contribue là aussi à empirer la situation. «Cela crée une fumée noire opaque qui monte dans les étages, pique très vite les yeux, et empêche de respirer correctement», relate Nicolas Millot. L’opération se termine à 1 h 30 du matin.

Les statistiques accumulées atteignent des sommets: «On est à 18 départs d’incendie au Lignon depuis le début de l’année. Et depuis mercredi, nous en sommes à 127 interventions, de tout type confondu, entre les inondations, la neige, les bus en panne etc.»

Le dispositif d’engagement a été adapté en conséquence. Désormais, dès qu’un feu est signalé au Lignon, «on répond encore plus massivement avec plus de pompiers pour être à l’éventuel secours des habitants qui pourraient être pris au piège. On a aussi augmenté notre chaîne de commandement. Tout cela peut paraître bien conséquent pour des poubelles en feu, mais en ville les immeubles s’élèvent sur beaucoup moins d’étages, ici la portée est potentiellement beaucoup plus haute.»

Deux messages importants doivent être retenus: premièrement les citoyens doivent décrocher leur téléphone à la moindre odeur de fumée. «Il ne faut pas avoir peur de déranger le 118, on est là pour ça.» Deuxièmement, il faut éviter ce réflexe de fuir en descendant sans en avoir reçu l’ordre. «Les habitants doivent rester chez eux, car s’ils commencent à descendre alors que la fumée monte, les pompiers doivent venir les trouver au milieu et leur mettre des cagoules de sauvetage. Le mieux est de se calfeutrer à l’intérieur, en fermant les portes, des toilettes notamment, et de signaler sa présence dans l’appartement au 118.»

