Huguette n’en revient pas. Elle qui est attachée à la propreté de la Ville a failli s’étrangler d’indignation sur l’allée David-Morse, reliant l’avenue APPIA à la route de Ferney, au Grand Morillon. En particulier sur le nouveau chemin piétonnier qui contourne la mission des Philippines et voit en effet un amas de détritus déborder de trois poubelles. Huguette se fend d’un e-mail au Service de la voirie de la Ville pour signaler le désordre. Or, on lui répond que ce chemin est privé, et qu’il n’est pas du ressort de la Ville de l’entretenir et donc de vider les poubelles. On lui recommande de s’adresser «à qui de droit», sans préciser à qui, justement…

À mon tour, j’ai aussi demandé à la Ville qui a la responsabilité de vider les poubelles de ce chemin piétonnier. Réponse: «Le Service de la voirie n’a pas les compétences légales pour contraindre le propriétaire à vider ses poubelles, cependant nous allons le contacter afin de signaler la problématique de débordement et l’informer des plaintes reçues. Pour le reste, de leur côté, il est important que les locataires interviennent directement auprès de leur régie/propriétaire afin que l’entretien du chemin privé soit effectué.»

Si l’allée David-Morse appartient pour un tronçon à la Ville et pour un autre à l’État, le chemin piétonnier en question appartient quant à lui au propriétaire de la parcelle, soit la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI), nous apprend le registre foncier.

La FIPOI a visiblement fait le ménage, car quelques instants avant la publication de cette Encre Bleue, je reçois un e-mail de Huguette: «Miracle, après plus d’un mois, les poubelles sont vides… grand merci si c’est grâce à votre intervention!» Presque un miracle de Noël.

