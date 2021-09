Genève dans la presse internationale – Des pompiers genevois participent aux Journées du soldat du feu magazine. Ils participent à ces rencontres professionnelles annuelles dans l’Ain avec d’autres pompiers français et belges. Olivier Bot

Une délégation de pompiers de Genève participe depuis lundi aux Journées thématiques du magazine «Soldats du feu Magazine» à Bourg-en-Bresse dans le département de l’Ain, en France voisine. Cent cinquante sapeurs-pompiers de toute la France, mais aussi de Suisse et de Belgique, partagent leurs expériences et se familiarisent avec le matériel du futur à cette occasion. Des rencontres, des colloques sont organisés ainsi que des rencontres entre des industriels du secteur du secours et les utilisateurs. Dans le quotidien lyonnais «Le Progrès», Carlo Zaglia, organisateur de ce rendez-vous annuel présente le thème des Journées, le «sauvetage du sauveteur ou l’autosauvetage du pompier.

«En tant que sapeurs-pompiers, on est capables de sauver des gens. En revanche, quand il s’agit de sauver sa peau, on est un peu moins bons», confie-t-il au journal français. La société MSA de Châtillon-sur-Chalaronne, conceptrice du casque «Gallet» des pompiers présentera «une balise connectée permettant de suivre des pompiers en progression, y compris périlleuses et de fournir des informations au poste de commandement», écrit le quotidien dans son édition de l’Ain.

