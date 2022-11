Pour le vélo dans le froid – Des pneus d’hiver qui s’enfilent aussi vite que des chaussettes Si la baisse des températures ne vous effraie pas dans vos trajets quotidiens à vélo, alors opter pour des pneus d’hiver peut s’avérer être une bonne option. Florian Müller

À l’aide d’une fermeture éclair, il est possible de changer le profil de ses pneus sans démonter la roue. reTyre

L’hiver se profile et les corvées qui vont avec. Pour les automobilistes, le changement de pneus est obligatoire sous nos latitudes et rime souvent avec quelques tracas ou/et frais: sortir ses pneus de la cave s’ils ne sont pas en gardiennage, prendre un rendez-vous chez un spécialiste ou tout faire soi-même à la sueur de son front. Les cyclistes, du moins ceux qui n’ont pas froid aux yeux, ont depuis plusieurs années maintenant la possibilité d’opter également pour des gommes plus tendres et au profil adapté durant les mois d’hiver. Là encore, il fallait jouer des clés à molettes, quand ce n’était pas de carrément déjanter son pneu qu’il s’agissait.