Instruction publique genevoise – Des pistes pour simplifier l’organisation de l’école primaire Des propositions d’allègement de l’emploi du temps des élèves et des professeurs dès la 5P sont à l’étude. Sophie Simon

Photo d’illustration KEYSTONE

Un projet d’amélioration de l’enseignement primaire genevois a été présenté en début de semaine, comme l’a révélé Heidi.news. Selon le document officiel que nous avons pu consulter, il vise à remédier aux faiblesses induites par la réintroduction du mercredi matin au cycle moyen (dès la 5P, à 8 ans) en 2014. Si le bilan global est jugé «positif», l’organisation serait plus complexe, et un sentiment de fatigue et de poids de la charge administrative est cité. Un «léger redimensionnement» est donc envisagé, sans remettre en cause le mercredi matin en soi. «Notre but n’est pas de faire des économies ici, affirme la conseillère d’État en charge de l’Instruction publique, Anne Emery-Torracinta. Il est prévu de réallouer aux établissements primaires tous les moyens dégagés.» Voici trois pistes de travail, encore en discussion. Une décision pourrait intervenir en mars.