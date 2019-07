Des «piñatas» remplaceront les traditionnels lampions

Le lampion du 1er Août serait-il en voie de disparition? C’est en tout cas le constat que fait la Ville de Lancy, à Genève, depuis quelques années. Pour maintenir le traditionnel cortège de la fête nationale et tenter d’attirer de nouvelles familles, les autorités ont donc décidé d’innover.

En lieu et place des lanternes en papier, les enfants de la commune recevront des piñatas. «Ils pourront ensuite récupérer ces objets et leur donner une deuxième vie en les remplissant de bonbons», note Nicolas Hasler, chef du Service de l’environnement et président du comité d’organisation de la fête du 1er Août à Lancy. L’idée des piñatas a émergé lors d’une rencontre informelle entre la Commune de Lancy et des responsables de l’OSEO, l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière. L’entreprise sociale revisite ces récipients originaires de Chine et très populaires au Mexique, dans le cadre de l’atelier écodesign de son programme d’insertion professionnelle SEMO (semestre de motivation).

Toutes les pièces sont réalisées à partir de vieux journaux. Elles prennent habituellement la forme de cochon, de poisson, de pingouin ou de souris. «En découvrant ces objets, nous nous sommes dit qu’ils pourraient remplacer les traditionnels lampions», explique Nicolas Hasler.

Pour la Commune, c’est une manière de valoriser le travail des jeunes et de proposer un produit ludique qui s’inscrit dans une démarche de développement durable. «Alors que les lampions sont importés de Chine et jetés après une heure, ces piñatas sont fabriquées ici à partir de matériaux recyclés et sont réutilisables», souligne le chef du Service environnement.

Deux cents récipients de forme classique ont ainsi été réalisés par les jeunes du SEMO pour les enfants de Lancy. Le principe de fabrication est relativement simple. On prend un ballon de baudruche et on le recouvre de bandelettes de papier journal préalablement trempées dans de la colle d’amidon. «Il faut six couches pour parvenir à la bonne consistance», précise Jean-Marc Lainé, formateur. Une fois sèche, la pièce est peinte en rouge ou en blanc, vernie, puis une petite trappe est découpée au cutter. Le 1er Août, des petits morceaux de papiers de couleur et des feutres seront proposés aux enfants pour décorer les piñatas.

Mercredi, dans les locaux de l’OSEO, à Meyrin, une dizaine de jeunes finalisaient les dernières pièces. «C’est très simple à faire et, plus on a l’habitude, plus on va vite», confie Ruth, 20 ans, un pinceau à la main. En face d’elle, Dany, 17 ans, relève toutefois qu’il faut être «précis et concentré».

Le résultat fini rappelle le lampion. À une différence près: il ne peut abriter de bougie. Un cortège de nuit sans illumination ne risque-t-il pas d’être un peu triste? «Nous allons réfléchir à la manière dont nous pourrions illuminer les piñatas pour l’année prochaine, peut-être avec des LED», répond Christophe Besson, responsable du SEMO.