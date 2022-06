Encre bleue – Des pianos sous nos doigts Les pianos en libre-service s’installent dès ce jeudi pour près de trois semaines. Avec des concerts à la clé (de sol). Julie

Vous jouez au piano? Réjouissez-vous, les pianos en libre-service investissent à nouveau le canton depuis aujourd’hui. Dix-huit au total, soit 10 en Ville de Genève, et les autres à Carouge, Chêne-Bourg, Cologny, Perly-Certoux, Vernier, Versoix et Veyrier (oui, j’ai cité les communes par ordre alphabétique). Ces pianos attendent que des doigts d’artistes, d’enfants ou d’amateurs audacieux viennent leur caresser les touches jusqu’au 26 juin.

Attention toutefois à ne pas abuser de «Do, ré, mi, la perdrix» et de ce fameux boogie du débutant qui se joue avec les touches noires en croisant les bras (mais comment s’appelle-t-il au juste?): ces airs risquent de faire s’éloigner le pianiste professionnel qui passait dans le coin et que l’on aimerait justement écouter entraîner son Chopin à la pause de midi…

Mais en plus de ces braves pianos droits (recouverts d’une bâche en cas d’intempéries), un itinérant piano à queue (aqueux, en cas d’intempéries) sera également baladé dans le canton pendant la même période et fera des haltes pour permettre à des musiciens de donner des petits concerts en plein air sur et autour de lui. Chanson française, jazz, soul, musiques argentines ou séfarades, 11 concerts au menu.

Le programme se consulte sur jouezjesuisavous.com. En plus d’être gratuits, ces concerts sont aussi mystérieux: en effet, selon l’enthousiaste communiqué de presse, «on découvrira le lieu au dernier moment en y étant emmenés à pied depuis un point de rendez-vous. Si vous ratez le rendez-vous, vous ratez le concert!» nous prévient-on.

Un peu de fun et de beauté saupoudrés dans la ville, soit la spécialité de Happy City Lab, à qui l’on doit notamment le CinéTransat, les aurores boréales dans la cité ou encore le Street Light Orchestra.



