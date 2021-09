Énergies renouvelables – Des petits boîtiers électroniques intriguent les Genevois Disséminés un peu partout, ils captent les ondes émises par des camions vibreurs menant une campagne de prospection géothermique du sous-sol. Antoine Grosjean

Ces énigmatiques petits boîtiers sont apparus un peu partout dans le canton. Il servent en fait pour une campagne de prospection géothermique du sous-sol. Michel Meyer / SIG

D’abord, il y a un petit coup de spray bleu et un ruban de la même couleur attaché à une branche ou un buisson. Puis, quelques jours plus tard, un étrange boîtier électronique en plastique orange et blanc fait son apparition au même endroit. Ces petits appareils sans fil disposés un peu partout dans le canton n’ont pas manqué d’intriguer les Genevois.

Sur les réseaux sociaux, les spéculations vont bon train, le plus souvent sur le ton de la rigolade: «C’est un dispositif pour occuper les conspirationnistes maintenant que l’hiver arrive gentiment», plaisante un internaute. «Des émetteurs pour contrôler les puces 5G des vaccins», réplique un autre, toujours en forme de boutade. D’autres, plus prosaïquement, supposent que cela a un lien avec le tous-ménages que les Services industriels de Genève (SIG) et l’État ont diffusé dernièrement pour annoncer une campagne de prospection géothermique. Bingo!

Échographie du sous-sol

Ces boîtiers sont en effet des «géophones», autrement dit des instruments servant à écouter la terre. Ils captent les échos des ondes émises par des camions vibreurs afin de dessiner une image en 3D du sous-sol, exactement sur le même principe qu’une échographie. Le but est de repérer les nappes d’eau chaude potentiellement exploitables pour chauffer des bâtiments. Entrés en action lundi, ces camions vont sillonner le canton pendant six semaines, de nuit.

En tout, 20’000 capteurs sont disséminés sur le territoire cantonal, à vingt mètres de distance les uns des autres, sur des lignes espacées de 160 à 240 mètres. «Leurs emplacements géographiques sont déterminés de manière extrêmement précise, explique Michel Meyer, responsable de la géothermie aux SIG. Une grille comptant près de 55’000 points a été dessinée afin d’avoir le meilleur maillage possible du canton.» Les «géophones» restent au même endroit environ une semaine à chaque fois, avant d’être déplacés au fur et à mesure que les camions vibreurs avancent dans leur campagne de prospection. Tout le monde a donc une chance d’en apercevoir un près de chez soi.

Pour ceux qui veulent en savoir plus, un stand d’information est installé sur l’esplanade d’Uni Mail, au boulevard du Pont-d’Arve, jusqu’au 6 novembre (ouvert de 11 h à 19 h, 21 h le jeudi). Une journée «portes ouvertes» y a lieu ce samedi, de 10 h à 16 h. Une carte interactive (www.geothermies.ch/plan) permet de connaître les dates exactes de passage des camions dans les communes, par adresse. Enfin, une hotline gratuite est à disposition du public, de 20 h à 12 h, au 0800 99 20 21.

