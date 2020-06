Angleterre – Des personnes poignardées dans un parc près de Londres La police britannique a annoncé l’arrestation d’un homme après un incident dans lequel plusieurs personnes ont été poignardées dans un parc à Reading.

L’«incident grave» s’est produit dans le parc Forbury à Reading. KEYSTONE/AP/Steve Parsons

Plusieurs personnes ont été poignardées samedi soir dans un parc à Reading, à l’ouest de Londres, et transportées à l’hôpital, selon la police. Un homme a été arrêté sur les lieux. «Un certain nombre de personnes ont été blessées et ont été emmenées à l’hôpital», a indiqué sur Twitter la police locale. L’homme interpellé a été placé en garde à vue.

La police et les secours sont intervenus sur place après avoir été appelés en début de soirée pour un incident dans lequel plusieurs personnes ont été poignardées à Forbury Gardens vers 19h00 locales (20h00 en Suisse), selon la même source.

La ministre britannique de l’intérieur Priti Patel s’est dit «profondément inquiète» dans un tweet. Un périmètre de sécurité a été mis en place sur les lieux, la police appelant le public à «éviter la zone». Une manifestation de Black Lives Matter a eu lieu dans le parc plus tôt samedi, mais plusieurs utilisateurs de Twitter ont signalé que la manifestation avait pris fin avant l’agression au couteau.

( ATS/NXP )