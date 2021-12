Exposition de photographie – Des personnalités genevoises se font tirer le portrait Diane Bouchet a soumis à son objectif 25 figures dont la carrière a marqué la mémoire du canton. Cet ensemble très réussi est à voir à l’espace Cyril Kobler. Irène Languin

Le journaliste et animateur Jean-Philippe Rapp pose, solaire, dans sa veste de cuir. DIANE BOUCHET

L’œil espiègle et le sourire jusqu’aux oreilles, Jean-Philippe Rapp irradie une sereine gaîté. Le journaliste que les Romands ont accueilli des décennies durant dans leur salon via leur petit écran pose dans sa veste de cuir avec une sincérité attachante. Même sa chevelure s’organise en vagues joyeuses autour de son visage à la fois bonhomme et charmeur. L’animateur fait partie des vingt-cinq personnalités genevoises que la photographe Diane Bouchet a immortalisé dans son studio carougeois. Assortie de textes de la plume de Jacques Boesch, cette galerie de portraits s’expose jusqu’au 16 décembre à l’espace Cyril Kobler, à Chêne-Bourg. Le galeriste, séduit par un premier projet réalisé par l’artiste à l’EMS du Prieuré, lui a offert ses murs pour poursuivre ce travail.

«Je souhaitais réunir des gens de 65 ans et plus ayant terminé leur parcours et qui n’ont plus rien à prouver.» Diane Bouchet, photographe

C’est à un voyage dans la mémoire récente du canton qu’invite «Portraits genevois»: point de visages qui encombrent la scène médiatique d’aujourd’hui dans cette élégante série, mais des figures qui ont marqué par leur action le monde de la culture, de la médecine ou de l’artisanat. À la délicieuse galeriste Rosa Turetsky succède ainsi le comédien Maurice Aufair, et la moustache réjouie du sérigraphe Christian Humbert-Droz frémit à côté de la lumineuse Susanne Suter, «qui a si longtemps incarné l’âme de la pédiatrie aux HUG», comme l’écrit Jacques Boesch dans le petit texte qui escorte le cliché.

Académisme et subtilité

«Je souhaitais réunir des gens de 65 ans et plus ayant terminé leur parcours et qui n’ont plus rien à prouver, explique Diane Bouchet. Et j’aime l’idée de prendre à contre-pied toutes ces images de personnes jeunes et parfaites dont on nous abreuve.» Avec cet ensemble, l’artiste fait la preuve que la beauté n’est pas affaire d’âge. Ses portraits, dont l’académisme n’empêche pas une jolie subtilité, mettent en valeur les traits de caractère et les personnages habitent la photo avec grâce et conviction.

La galeriste Rosa Turetsky. DIANE BOUCHET Le dessinateur Exem. DIANE BOUCHET Le sérigraphe Christian Humbert-Droz. DIANE BOUCHET

Pour parvenir à ce résultat, Diane Bouchet n’a pas été économe de son temps. Chaque prise de vue a nécessité deux rencontres, afin que la photographe puisse cerner la personnalité de ses modèles et s’imprégner de leur univers. Même si le décor paraît minimaliste, de menus détails établissent un lien discret avec le métier ou l’esprit de chaque individu et les fonds sont travaillés dans une délicate déclinaison de teintes bistre.

L’illustrateur Exem, par exemple, apparaît accoudé à une table sur laquelle repose une paire de tentacules colorés, allusion à la célèbre affiche qu’il dessina pour les opposants à la destruction des Bains des Pâquis lors d’une votation en 1988. La journaliste Sandra Mamboury, à qui l’on doit la création en 1990 de l’Encre bleue à la «Tribune de Genève», s’affiche avec le carnet de notes qui lui servit à alimenter sa chronique quotidienne et la pianiste Suzanne Husson s’est assise sur la traditionnelle banquette noire qu’on glisse sous le clavier.

À ces portraits photographiques sensibles répondent ceux ciselés dans la langue par Jacques Boesch. Auteur de nombreux ouvrages, celui qui fut longtemps responsable des affaires culturelles aux HUG s’est fixé pour l’exercice «une contrainte à l’écriture à la Georges Perec»: après le nom et le prénom de la personne décrite, l’auteur se pose une question à son sujet, à laquelle il tente une réponse pleine d’une poésie bien tournée. Nombre total de caractères pour chaque billet: 1602, clin d’œil à cet an qui imprima un souvenir durable dans les annales genevoises.

