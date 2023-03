Organisation terroriste en Suisse – Des perquisitions ont lieu chez des présumés Citoyens du Reich Deux personnes, résidentes en Suisse, sont suspectées de soutenir une mouvance extrémiste allemande jugée dangereuse.

Entre 1936 et 1945, plus de 200 000 personnes ont été détenues au camp de concentration de Sachsenhausen. KEYSTONE/DPA/Sophia Kembowski

Des perquisitions ont été menées mercredi en Suisse chez deux membres présumés des «Citoyens du Reich». Cette mouvance extrémiste allemande, considérée comme dangereuse, est opposée au système de gouvernement actuel.

Une procédure pénale a été ouverte contre ces deux personnes pour soupçon de soutien à une organisation terroriste, a indiqué le Ministère public de la Confédération (MPC) à Keystone-ATS, confirmant une information de la radio-télévision alémanique SRF. Le MPC a reçu plusieurs demandes d’entraide judiciaire de son homologue allemand.

Les autorités allemandes ont mené mercredi des perquisitions chez des membres présumés des Citoyens du Reich dans tout le pays. L’opération a visé plus d’une vingtaine de maisons dans huit Länder et en Suisse. Un agent des forces spéciales a été légèrement blessé et un suspect interpellé à de Reutlingen, au sud de Stuttgart.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.