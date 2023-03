Ville de Genève – Des permis de planter pourraient être délivrés aux citoyens Le Conseil municipal souhaite développer les prairies fleuries dans les quartiers. Pour cela, il entend encourager la population à s’impliquer. Théo Allegrezza

Revivifier la relation entre les citoyens et la nature qui les entoure. C’est l’un des buts d’une motion acceptée à une large majorité par le Conseil municipal mercredi soir. Émanant de l’écologiste Louise Trottet, elle prône de «généraliser les prairies fleuries à toutes les pelouses de Genève qui s’y prêtent». La population pourrait être appelée à s’impliquer, puisque le projet prévoit que des permis de planter soient délivrés.

Selon l’association Pro Natura, 90% des prairies fleuries ont disparu de Suisse au cours des dernières décennies. Avec des conséquences notables en matière de biodiversité. «Les espèces animales et fongiques s’y sentent bien», souligne Louise Trottet. «De quoi se nourrissent les abeilles? Des fleurs sauvages», abonde sa collègue de parti, Delphine Wuest.

Encadrer les plantations sauvages

S’il rappelle que les prairies sont également connues pour leur importante capacité à capter le CO₂, le MCG Christian Steiner, auteur du rapport de commission, note que leur développement est vite entravé lorsqu’elles se retrouvent piétinées.

Afin d’impliquer les citoyens, la motion propose l’octroi d’«autorisations temporaires d’utilisation de l’espace public à des fins de végétalisation». Des permis de planter, à l’image de ceux que d’autres villes, comme Paris, ont introduits localement et temporairement. «Cela va encadrer la plantation d’arbres sauvages», espère Christian Steiner, en faisant référence au mystérieux mouvement de citoyens qui a fait parler de lui l’an dernier.

«L’ensemencement est une pratique professionnelle», relève le conseiller administratif Alfonso Gomez, dont le département comprend le Service des espaces verts (SEVE). Depuis 2019, ses collaborateurs n’ont plus recours aux produits phytosanitaires. Ils convertissent déjà le gazon en prairies quand c’est possible.

Impliquer la population n’est «pas impossible», mais cela doit être «régulé», insiste Alfonso Gomez. La création d’un ou deux nouveaux postes au sein du SEVE pourrait être nécessaire.

Préserver la pleine terre

Pour l’UDC, cette initiative aboutira forcément à «quelque chose de très coûteux». «On ne peut pas mettre des prairies fleuries partout. On est une ville, pas une campagne», déclare la conseillère municipale Marie-Agnès Bertinat. En fin compte, l’UDC est le seul parti à s’opposer au texte, accepté par 58 oui, 5 non et 0 abstention.

Cette séance du Conseil municipal a également été l’occasion pour les Verts de déposer un autre texte portant cette fois sur la pleine terre. Rédigé par Denis Ruysschaert, il demande de «libérer le sol» notamment sur des zones continues lors des travaux routiers, par exemple le long des routes ou dans les nouveaux quartiers.

