Pédocriminalité sur internet – Des pédophiles incitent nos enfants à se prostituer en ligne L’appât du gain pousse de plus en plus de mineurs dans les bras de prédateurs manipulateurs avides de contenus pornographiques. Et le Covid a aggravé la tendance. Julien Culet

Pour les jeunes victimes, il est difficile de se défaire des pièges des prédateurs sexuels. Hollandse Hoogte/Richard Brocken

Toujours plus de mineurs sont ciblés par les prédateurs sexuels sur internet, et, parmi eux, ils sont de plus en plus nombreux à être attirés par les sirènes de l’argent facile. Ce phénomène s’est encore amplifié avec la crise sanitaire due au Covid. Quel que soit le mode opératoire, le jeune se fait à chaque fois avoir par des personnes bien plus âgées qu’elles ne le prétendent. La victime se retrouve ensuite prise dans un piège dont il est bien difficile de sortir.