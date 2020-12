Coronavirus sévère – Des patients Covid perdent les pédales Certains malades ont des hallucinations, sont confus, agités ou trop calmes… Ce trouble a un nom: l’encéphalopathie. Caroline Zuercher

Les personnes atteintes d’encéphalopathie ne savent plus où elles sont, peuvent se montrer agitées, oppositionnelles ou apathiques. KEYSTONE

C’est l’histoire d’une femme de 55 ans atteinte du Covid, qui a eu besoin d’un léger apport en oxygène et a été hospitalisée quelques jours. À son retour à la maison, son mari a signalé qu’elle était confuse et bizarre. Cette quinquagénaire, qui n’avait pas d’antécédents psychiatriques, a dit qu’elle voyait des lions et des singes chez elle. Elle a eu des hallucinations auditives, des délires de persécutions et, par moments, un comportement agressif.

Ce cas a été décrit en juillet dans la revue britannique «Brain», éditée par Oxford University Press. Il ne surprend pas Frédéric Assal, responsable de l’unité de neuropsychologie et neurologie comportementale aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). «Aux HUG, des patients Covid ont cru voir des chats ou des chiens, des gens sympathiques ou arrogants», raconte le médecin.