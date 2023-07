Série d’été: le plat préféré de Bernard Nuzzo – Des pâtes en hommage à sa tante disparue L’avocat genevois se souvient de ses origines et nous plonge dans l’Italie du siècle dernier le temps d’un plat de pâtes aux côtes de bette. Fedele Mendicino

L’avocat Bernard Nuzzo, qui a son étude à Plainpalais, pose devant son plat fétiche du moment. LAURENT GUIRAUD

Fin des années 80 dans un village blanc et surchauffé de soleil tout au bout du talon de la Botte. Bernard Nuzzo n’a pas 5 ans cet été de juillet quand il regarde sa tante Teresina, qui d’un geste sûr confectionne à la chaîne et d’un simple coup de pouce les orecchiette.

Typiques des Pouilles, ces pâtes artisanales, qui ressemblent aux petits pavillons d’oreille des bébés, seront ensuite apprêtées par cette cuisinière hors pair avec une sauce tomate et une tombée de pecorino. Un souvenir qui colle à la mémoire olfactive de l’avocat genevois: «Quand Zia Sina était enfant, la famille très pauvre remplaçait le fromage par du pain râpé. Un truc qu’on retrouve souvent dans le sud de l’Italie.»

Du potager à l’assiette

Pas étonnant que ce fils de maçon, devenu avocat, opte pour un plat rendant hommage à sa tante aujourd’hui disparue. Ses orecchiette ne sont pas «maison» en revanche. Contrairement aux légumes et aux herbes qu’il dispose sur le plan de travail comme un jeu de cartes.

Le matin même, l’avocat de 37 ans, qui a un potager dans sa maison du Grand-Saconnex, est allé cueillir dans ses plates-bandes de la côte de bette, du thym et du laurier. Autour de lui poussent des figuiers qui lui rappellent les vacances d’été. Tout comme cet olivier «qui tient le coup l’hiver» et un citronnier «que je dois rentrer dans la serre aux premiers frimas».

Avant de se mettre à cuisinier «sans tablier car je fais attention», le «maestro» met de la musique d’ambiance: Mario Lanza, un chanteur américain d’origine italienne, du début du siècle dernier, entonne une version un brin surannée de «La donna è mobile».

C’est sur cet air écrit par Giuseppe Verdi que Bernard Nuzzo entame avec emphase sa partition gastronomique: il hache finement ses côtes de bette. Le couteau danse et effile en quelques secondes les jeunes pousses. L’avocat les fait cuire dans l’eau «entre cinq et huit minutes. Ici, ça va vite car elles sont tendres et très peu filandreuses.»

Les côtes de bette viennent du potager de Bernard Nuzzo. LAURENT GUIRAUD

Dans une poêle, un oignon haché bronze doucement dans l’huile d’olive. Il est vite rejoint par quelques gousses d’ail écrasées «pour libérer les parfums» et du coulis de tomates. Une fois égouttés, les légumes verts et blancs rejoignent la sauce rouge: «Les couleurs de l’Italie.»

Astuce aromatique

Entre-temps, les orecchiette cuisent dans une eau salée où bout, «petite astuce aromatique», une feuille de sauge. Avec toutes ces herbes, on se croirait dans la garrigue des Pouilles. Après moins de dix minutes, Bernard Nuzzo égoutte les pâtes, qu’il mélange à sa sauce. Sans oublier une tombée de parmesan (faute de pecorino). Sa tante Sina serait fière de lui.

La côte de bette et la tomate pour rappeler le drapeau italien. LAURENT GUIRAUD

Fedele Mendicino est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2002. Il couvre en particulier les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @MendicinoF

