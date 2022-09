Concerts historiques – Des partitions genevoises oubliées seront rejouées pour la première fois Deux concerts ressuscitent la musique de compositeurs oubliés: Grast, Bovy-Lysberg et Kling. Benjamin Chaix

François Grast (1803-1871), compositeur genevois qui a sa rue dans le quartier de Malagnou. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Les amateurs de l’histoire musicale genevoise ont deux dates à noter dans leur agenda. Celles des concerts qui seront donnés le 23 septembre à 20h à l’Eglise Saint-Paul à Cologny et le 25 septembre à 17h30 au temple de la Madeleine à Genève. Des oeuvres de Henri Kling, Charles Bovy-Lysberg et François Grast seront jouées par un ensemble instrumental et des solistes dirigés par Stanislava Nankova, ainsi que par deux choeurs: le Liederkranz-Concordia et le choeur de Meinier.

A l’exception d’Henri Kling, les compositeurs au programme sont surtout connus aujourd’hui grâce aux rues qui portent leur nom. S’y ajoute encore le nom de Hugo de Senger, celui du quai, qui dirigea en 1873 la seule exécution connue de l’«Hymne sacrée» de Charles Bovy-Lysberg (1821-1873), juste après la mort de son auteur. Cette partition autographe, conservée à la Bibliothèque de Genève, sera rejouée pour la première fois lors des prochains concerts.

Autre rareté qui a été reconstituée pour l’occasion, «Hymne du soir dans les temples» de François Grast (1803-1871), bénéficie de paroles du poète français Lamartine écrites pour le «Grand Concert helvétique» du 24 juillet 1834 à Saint-Pierre de Genève. Le troisième morceau de bravoure de ce programme est le «Stabat Mater» d’Henri Kling (1842-1916), compositeur et professeur de musique originaire de Francfort, naturalisé genevois en 1865. Le manuscrit de cette partition de 1871 dormait à la BGE depuis bien longtemps.

Charles Bovy-Lysberg (1821-1873), compositeur genevois qui a sa rue le long du Victoria-Hall. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

