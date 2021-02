Réglementation des droits politiques – Des partis veulent cadrer les frais de campagne Le financement du scrutin du 7 mars ne sera supervisé qu’en juin 2022. La gauche veut davantage de surveillance. Caroline Zumbach

Panneaux d’information pour les votations. LUCIEN FORTUNATI

Malgré les mesures sanitaires, la campagne électorale bat son plein à Genève. Six partis politiques se sont lancés dans la course aux côtés de deux candidats indépendants. Au total, près de 500’000 francs sont budgétés par ces différentes entités. Des sommes qui peuvent être illimitées et dont l’origine ne pourra pas être vérifiée par les autorités cantonales avant 2022, lorsque les comptes 2021 des partis auront été finalisés. Un projet de loi déposé par la gauche au Grand Conseil souhaite modifier cette pratique.

Pas de contrôle

Afin de comprendre ces velléités de changement, revenons à la situation actuelle: aujourd’hui à Genève, aucun contrôle du financement des campagnes n’est effectué avant les votations. Les comptes des partis seront en revanche supervisés par le Service des votations et élections (SVE) au mois de juin 2022, comme le veut la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP). Dans ce cadre, les partis seront tenus de fournir leurs comptes ainsi que la liste de leurs donateurs, «mais ils ne sont pas obligés de spécifier les montants donnés par ces derniers», indique le SVE. La loi genevoise ne fixe pas non plus de limite financière en matière de financement de campagne électorale. Les partis et les donateurs (individus ou entreprises) peuvent investir la somme qu’ils souhaitent.