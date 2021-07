Nouvelles technologies – Des parfums créés à partir de l’intelligence artificielle Le géant genevois des arômes Firmenich lance une plateforme destinée aux marques indépendantes. Mary Vakaridis

L’intelligence artificielle élabore des assemblages à partir des directions indiquée sur la plateforme. Getty Images

L’intelligence artificielle (IA) étend son influence à toujours plus de secteurs industriels. C’est maintenant Firmenich, le géant genevois des arômes, qui lance une plateforme basée sur les progrès de l’analyse d’énormes corps de données. Baptisée Scentmate, cette filiale est basée à Barcelone, haut lieu des compétences informatiques en Europe.

Destinée aux entrepreneurs et marques indépendantes, la plateforme propose un service de parfumerie à la fois facile d’accès et rapide. Exploitant les données des parfums les plus réputés au monde conçus chez Firmenich, l'intelligence artificielle (IA) rationalise le processus de création, de la conception à la livraison. Le tout, en échange d’un paiement en ligne.