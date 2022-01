Mesures sanitaires à l’école – Des parents exigent la fin du masque au primaire Partout en Suisse romande, le Collectif Parents développe des actions tous azimuts contre les mesures anti-Covid à l’école. Genève ne fait pas exception. Cathy Macherel

Le 8 décembre, devant l’Hôtel de Ville. Environ 200 personnes avaient manifesté contre l’obligation du port du masque pour les élèves dès 8 ans. Les actions en tout genre se multiplient à ce sujet et s’organisent dans toute la Suisse romande. KEYSTONE

Le 7 janvier, la direction du Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) recevait une lettre recommandée d’un bureau d’avocats. Me Florian Baier, au nom d’un collectif qui représenterait quelque 200 parents à Genève, signifiait à ce service que ses mandants réclament le retrait de la décision de faire porter le masque aux élèves dès la 5e année primaire (dès 8 ans). Une décision qualifiée de «disproportionnée» et d’«inconstitutionnelle», et qui a été prise, reprochent ces parents, sans débat au parlement.