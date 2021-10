Nouvelles technologies à l’école – Des parents dénoncent les devoirs en ligne Le collectif Rune s’étonne que le numérique se développe déjà au primaire, par le biais de tableaux interactifs et d’exercices connectés. Sophie Simon

Certains parents d’élèves n’apprécient pas de voir le numérique se développer déjà au primaire. ADRIAN MOSER

Le collectif de parents d’élèves RUNE s’est félicité lundi que la commission des pétitions du Grand Conseil ait accepté de renvoyer la leur au Conseil d’État. Le texte demandait un moratoire sur la formation par le numérique au primaire et a été accepté par 14 oui (1 EàG, 3 S, 2 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 1 UDC, 2 MCG) et 1 non (PDC). Trois socialistes ont donc tiré le frein à main à l’encontre de leur propre magistrate en charge de l’instruction publique, Anne Emery-Torracinta.

Selon Anne-Marie Cruz, membre de ce collectif non représentatif, le numérique s’installerait déjà de façon sournoise dans les classes, «sans aucune information préalable». Dans tout nouveau bâtiment, les classes doivent être équipées d’un tableau blanc interactif, il s’agit d’une obligation. «Il nous semble que cet outil est déployé sans aucune justification», critique-t-elle. Et, ajoute une autre membre, Aurore Kiss, par le biais d’un «règlement édicté par le seul Conseil d’État, c’est-à-dire sans débat au parlement». Or, selon un article paru dans la Revue durable, le tableau blanc interactif (TBI) est «déconseillé: «Le numérique doit apporter un apprentissage plus collaboratif en partageant notamment leur écran avec la classe. Or, le TBI donne encore plus de pouvoir à l’enseignant», estime Christophe Cattin, président de la Commission numérique de la Conférence intercantonale de l’instruction publique.» Ce support serait installé «au bon vouloir des communes dans les anciennes écoles, selon leur budget, remarque Aurore Kiss. Alors que fait-on de l’égalité de traitement?»

Autre motif d’inquiétude: l’apparition, hors confinement, de devoirs en ligne. «Depuis cette rentrée, ma fille, en 4P, a commencé à avoir des devoirs en ligne, témoigne Laetitia Métivier, maman carougeoise. Dans quel but? Je ne sais pas. Je vois juste que l’inquiétude de la bonne orthographe disparaît avec le correcteur orthographique. Et qu’on a dû intégrer un nouvel écran à la maison: l’ordinateur, qui n’était pas réclamé jusque-là. Maintenant mon fils de 5 ans veut regarder sa sœur pendant qu’elle est en train de faire ses devoirs, ce qui n’arrivait jamais quand c’était des devoirs sur papier.»

La réalisation des devoirs sur ordinateur est en fait «contraire à la ligne fixée par le Département de l’instruction publique (DIP) pour l’école obligatoire en général – et à plus forte raison pour le cycle élémentaire», réagit Pierre-Antoine Preti, porte-parole du DIP. Il s’agirait d’exceptions, fussent-elles nombreuses: «La crise sanitaire et la fermeture des écoles ont pu bousculer exceptionnellement certaines pratiques, mais le recours à l’enseignement à distance comme pratique généralisée n’a plus cours à ce jour», assure-t-il.

Quant à l’éducation par le numérique de manière plus générale, pour le cycle élémentaire, elle «consistera en une introduction infinitésimale de technologie en 3P-4P (10 h de cours en tout) puis en un recours graduel à des outils plus développés, en conformité avec les capacités cognitives des élèves», précise Pierre-Antoine Preti.

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne).

