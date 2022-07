L’été dans les espaces verts genevois – Des parcs et jardins s’animent et le font savoir À Meyrin comme en Ville de Genève, il y a de quoi faire sous les ombrages. Benjamin Chaix

L’été dernier déjà, les Mouvances sonores avaient réjoui les visiteurs du jardin alpin. BRYAN LEHMANN

Meyrin, son vieux village, ses quartiers des XXe et XXIe siècles, sa zone industrielle et son… jardin alpin! La commune doit cette merveille à Amable Gras, commerçant en textiles à la rue de Coutance, décédé en 1952. Il avait créé ce jardin aux abords de la villa à laquelle il avait donné le nom de Montgardin, un village près de Gap, d’où il était originaire. Ce lieu charmant sera à nouveau, cet été, le théâtre d’animations culturelles organisées par la Ville de Meyrin.

Le jardin alpin accueille jusqu’en octobre une exposition en plein air sous la forme d’un parcours à la découverte des plantes d’altitude en période de réchauffement climatique. L’occasion de présenter les fruits d’un travail interdisciplinaire réalisé depuis plusieurs décennies sur les crêtes du Haut-Jura, du Reculet au Crêt de la Neige: étude des pollens, évolution de la végétation, des animaux, du pastoralisme et du climat. À ce volet botanique s’ajoute une exposition d’aquarelles de végétaux alpins par la Meyrinoise Madeleine Brandt.

Pléthore d’activités

Côté arts vivants, l’ancienne campagne Gras propose des rendez-vous musicaux et chorégraphiques pendant tout l’été. Chaque samedi, un concert gratuit est donné devant le Cairn (nouveau nom de la Villa Montgardin). Le prochain sera ce samedi 9 juillet à 19 h 30, avec BB Jitrois, qui remet au goût du jour la rumba congolaise et le ndombolo de ses aînés. Les rendez-vous suivants seront avec Lynn Maring, Lakna et Evita Koné. Au même endroit, les 22 juillet et 5 août à 19 h 30, place aux Mouvances sonores, un spectacle de danse d’Agneta & Cie, en adéquation avec le cadre extérieur, accompagné par des musiciens.

En Ville de Genève, il y a aussi des espaces verts qui s’animent ces jours-ci. Au Bois de la Bâtie et au parc Geisendorf, ce sont les Bibliothèques municipales qui donnent le ton. Leur présence «De parc en parc» implique des lectures multilingues, des ateliers de gravure, de chant, d’enregistrement de sons et de voix, de jardinage, mais aussi des concerts, des projections, des performances décalées, des balades bucoliques et musicales, et même une initiation au cirque et au roller.

À la Bâtie, vendredi 8 et samedi 9 juillet après-midi, petits et grands peuvent se mesurer à un studio d’enregistrement. Il y aura aussi un karaoké champêtre et des lectures sur demande à la manière d’un juke-box vivant! Sans oublier, ce samedi, une initiation au cirque pour les 2 à 14 ans et, dimanche, un rendez-vous avec le numérique avec aux manettes Fatou-Maty Diouf (dès 8 ans) et Nic Ulmi (dès 12 ans). À partir du 20 juillet, c’est au parc Geisendorf qu’on découvrira d’autres trouvailles estivales des Bibliothèques municipales. À suivre…

