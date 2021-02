Autoroute genevoise – Des panneaux touristiques obsolètes appelés à se renouveler Une motion exige le remplacement des panneaux bruns aguichant le voyageur sur le contournement de Genève. Le labeur est en cours. Marc Moulin

Les pancartes touristiques installées le long de l’autoroute ne sont plus aux normes depuis 2012. DR Genève tourisme

Est-ce une bonne idée de signaler la voie à suivre vers le Musée de l’automobile au conducteur qui, de passage sur le contournement genevois, pourrait être tenté d’y faire une pause? La réponse est sans doute non, dans la mesure où cette institution, qui s’était installée en 1995 dans les entrailles de Palexpo, a clos ses portes définitivement il y a maintenant treize ans. Cette incongruité a éveillé la curiosité du député Vert Boris Calame. Jugeant obsolètes les actuels panneaux touristiques bruns qui bordent l’autoroute, il a rédigé un projet de motion, soumis ces jours au Grand Conseil, avec l’aval de sa commission de l’économie.

Pour ne rien arranger, ces panneaux sont parfois rapiécés ou tagués. «L’image d’ensemble qui en découle pour Genève n’est pas des plus flatteuses», juge l’élu. Ces écriteaux devraient d’ailleurs déjà avoir disparu et cela depuis 2012. L’Office fédéral des routes indique en effet qu’une demande de mise aux normes a alors été adressée aux cantons, suivie d’une sommation cinq ans plus tard, mais qu’aucun dossier genevois n’est parvenu à ce jour jusqu’à la police des constructions.

Des projets dans les tiroirs

La commission parlementaire a pourtant appris que Genève Tourisme planche sur cette nécessaire réfection, en coopération avec les acteurs de la branche et la Haute École d’art et de design. De ces réflexions sont sorties des idées de nouveaux panneaux, conformes aux directives fédérales. La signalétique ne doit en effet pas trop distraire l’automobiliste, au risque de nuire à la sécurité. Il faut faire bref: un passage à 120 km/h devant la pancarte ne laisse guère que deux ou trois secondes pour la déchiffrer.

La Fondation compte promouvoir les atouts du «Geneva Lakefront» (le bord du lac, en patois local), du «Geneva International District», mais aussi du «Vignoble genevois», en français cette fois. Peut-être n’a-t-on pas trouvé de traduction anglaise pour le perlan… En commission, des voix Vertes ont demandé que la langue de la Mère Royaume l’emporte sur celle de Lady Gaga. Sans faire l’unanimité puisque d’autres élus voient du sens à utiliser un sabir compatible avec le public cosmopolite, cible de l’affichage.

Le PLR et le MCG jugent la motion inutile, le travail étant déjà engagé. «On arrive comme la grêle après les vendanges», illustre Ana Roch (MCG). Mais la motion a tout de même trouvé une majorité. La commission préconise notamment que la signalétique ne se limite pas à l’autoroute mais guide aussi sur le réseau local le touriste alléché par notre chasselas, notre horloge fleurie ou notre chaise brisée.