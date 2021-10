Prévention anti-Covid – Des panneaux d’information à l’abandon se sont transformés en journaux muraux On appelle cela un dazibao. Tradition chinoise dans les rues de Genève. À découvrir au bord de l’eau. Thierry Mertenat

L’un des six panneaux géants installés dans l’espace public au printemps. Le sentier des Saules dispose désormais de son journal mural, au sommaire incertain, mais à la réactualisation régulière. LAURENT GUIRAUD

On y jette un œil depuis sa voiture, en attendant que le feu passe au vert, au carrefour entre le pont de Sous-Terre et le sentier des Saules. L’attention en passant est la même que celle que l’on réserve aux chiffres indiquant le prix du carburant à la pompe à l’entrée d’une station d’essence.

Ici, ce sont plutôt des lettres. Elles sont majuscules et servent de têtière principale au grand panneau qui les accueille. INFO COVID, blanc sur noir, graphisme mortuaire mais lisible de loin.

De près, ce qui figure au-dessous est nettement moins déchiffrable. Des phrases ont été effacées, d’autres sont apparues, la mise en page est un peu confuse, on ne sait pas s’il faut lire de haut en bas ou s’il faut commencer par les marges, bien remplies elles aussi.

Juste derrière ce support en bois qui fait son poids, l’alignement des peupliers d’Italie, le long de la rive gauche du fleuve, est plus clair dans sa syntaxe paysagère.

Le nom de l’hébergeur apparaît au bas de l’affichage. Les auteurs sont nombreux à se disputer cet espace d’expression spontanée mis à disposition par nos autorités. LAURENT GUIRAUD

Une phrase quand même échappe à la noyade. Elle interpelle: «C’est une pandémie ou bien?» Lue à voix haute, avec l’accent local-régional, la réplique prend une tournure assez drôle, malgré le sérieux du phénomène questionné.

Le reste, on oublie, c’est sémantiquement opaque. Un dazibao à l’ancienne – le terme et sa pratique viennent de Chine – rédigé par des collégiens devenus adultes, au sortir d’une nuit bien arrosée.

L’ensemble dispose malgré tout d’une signature, permettant de saluer au passage l’hébergeur officiel, à défaut de connaître les auteurs figurant à son catalogue. ORCA, c’est son nom. L’acronyme d’un collectif regroupant des artistes de rue? Pas exactement. Plutôt celui du dispositif de crise, activé par nos autorités cantonales pour protéger la population en cas de situation exceptionnelle.

On se souvient alors que ces panneaux, aujourd’hui dégradés et pour tout dire à l’abandon, ont été installés en six exemplaires au printemps pour nous rappeler les gestes barrières dans les endroits où la foule aime à se retrouver, entre la plage publique des Eaux-Vives et la pointe de la Jonction.

La durée de vie d’un panneau d’information dans l’espace public étant inversement proportionnelle à la popularité du message véhiculé, le brouillage et le recouvrement sauvages ont rapidement fait barrière au geste préventif.

Même en s’approchant, on bute sur le mystère de ce cadavre exquis au bord du fleuve. LAURENT GUIRAUD

La réputation du dispositif ORCA, placé sous l’autorité du Conseil d’État, devrait conduire au retrait – à tout le moins à l’entretien – de cette carte de visite illisible, balafrée de partout, cloquant et jaunissant sous le soleil. Ces totems aux ancrages militaires s’affichent depuis maintenant six mois dans leur opacité hiéroglyphique. Une demi-année pour en percer le mystère. C’est un peu long. On renonce.

