Exposition à ne pas rater – Des pages qui effeuillent l’horoscope et les exploits de Jack l’Eventreur Comment s’informait-on avant le journal? Comment faisait-on passer des messages avant l’affiche et la publicité? «Histoire extraordinaire des imprimés ordinaires» en fait un récit. Pascale Zimmermann Corpataux

«Histoire extraordinaire des imprimés ordinaires» se visite tous les jours jusqu’au 29 juillet à la salle d’exposition Carl Vogt de l’UNIGE. PIERRE ALBOUY

Feuilles de chou rédigées à la va-vite sur du papier si fin qu’il en est transparent, elles racontent la vie, tout simplement. Le quotidien. Depuis l’invention de l’imprimerie, ces gazettes éphémères à quatre sous colportent faits divers et recettes de cuisine, horoscope et chansons populaires, morceaux choisis littéraires et prières. Ce sont des imprimés ordinaires, mais ils ont une histoire extraordinaire que raconte une exposition instructive et amusante, servie par une scénographie épatante à la salle Carl Vogt de l’UNIGE.