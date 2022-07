Secteur de la construction – Des ouvriers travaillent depuis deux mois sans être payés Au bord de la faillite, SORACO n’a pas versé les salaires de juin et de juillet. Ses employés craignent le pire. Eric Budry

Chêne-Bourg, le 27 juillet 2022.

Une action de protestation contre les salaires impayés par SORACO a été organisée mercredi matin par les syndicats Unia, SIT et Syna sur un chantier à Chêne-Bourg. PIERRE ALBOUY

Créée en 2000, l’entreprise de construction SORACO SA est au plus mal. Mercredi, trois syndicats et des ouvriers ont dénoncé publiquement le sort que leur réserve la direction sur un des chantiers de la société, à Chêne-Bourg: du travail à finir, mais sans toucher le salaire de juin et, vraisemblablement, celui de juillet. Ils demandent le paiement de leur dû et l’intervention de l’État, la société ayant décroché des mandats pour plusieurs chantiers publics.

«Nous sommes coincés, car si nous quittions notre travail, nous nous retrouverions sans droit au chômage, sans argent et avec peu d’espoir de retrouver un boulot, s’insurge un ouvrier. Et pourtant, c’est compliqué de venir bosser la boule au ventre!»

Ajournement de faillite

Malgré l’intervention du SIT, d’Unia et de Syna, la direction de l’entreprise a pour l’instant refusé de fournir les documents que ces syndicats demandent pour se faire une idée plus précise de la situation: fiches de salaire de juin, listes de l’ensemble des employés et des chantiers en cours, comptes de l’entreprise pour les cinq dernières années, ainsi que les preuves du paiement des charges sociales. «SORACO s’est murée dans le silence, laissant une soixantaine de travailleurs dans l’incertitude à la veille des vacances», déplore Martin Malinovski, secrétaire syndical du SIT.

Si la direction nous a indiqué ne pas vouloir s’exprimer pour l’instant, un courrier qu’elle a transmis courant juillet aux employés est explicite. Il y est annoncé que SORACO est dans l’incapacité de verser les salaires de juin «et ultérieurement» en raison de grosses difficultés financières. Selon ce message, des montants excédant le million de francs sont bloqués par les maîtres d’œuvre et les entreprises générales.

«Pour votre information et par souci de transparence, écrit-elle, nous vous informons que le bilan de la société a été déposé et une demande d’ajournement de faillite a été faite.» Une audience devant le Tribunal de première instance a été fixée le 4 août prochain.

Indemnités d’insolvabilité

Le courrier suggère aux collaborateurs de déposer une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité à la Caisse publique de chômage. Mais celle-ci ne peut se faire que 60 jours après la publication de la faillite ou du sursis concordataire. Or on n’en est pas encore là et les collaborateurs disent ne pas pouvoir tenir encore trois ou quatre mois sans salaire.

«Nous allons demander une nouvelle rencontre avec la direction et espérer une réponse du Département des infrastructures que nous venons d’interpeller», conclut Mathieu Rebouilleau, secrétaire syndical d’Unia.

