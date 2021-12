Santé au travail – Des ouvriers manipulent de l’amiante sans la moindre protection Le syndicat SIT dénonce de graves manquements aux mesures de sécurité par une importante entreprise de travaux publics, notamment dans des écoles. Antoine Grosjean

Pour manipuler de l’amiante, il faut être équipé d’une combinaison et d’un masque à filtre. Rien de tel n’est fourni aux démolisseurs de Rampini S.A. selon le syndicat SIT. GETTY IMAGES/ISTOCK PHOTO

Des ouvriers auraient travaillé sur de nombreux chantiers de démolition dans des locaux contenant de l’amiante, sans la moindre mesure de protection ni équipement adéquat. Pire, les usagers de certains bâtiments – dont des enfants dans un foyer spécialisé – auraient eux aussi été exposés à de la poussière d’amiante, un matériau très toxique dont l’usage est interdit en Suisse depuis 1990.

Ce sont les accusations très graves que porte le syndicat SIT contre une importante entreprise genevoise de travaux publics, Rampini S.A. Le cas a été signalé à la Suva, la caisse nationale d’assurance qui s’occupe de santé et de sécurité au travail, en exigeant que tous les chantiers de démolition dont s’occupe la société soient fermés le temps de procéder à une enquête. Le syndicat compte aussi porter l’affaire devant le Conseil d’État – puisque le Canton est le maître d’ouvrage de plusieurs des chantiers concernés – et lui enjoindre d’exclure Rampini S.A. des marchés publics si les faits sont avérés.

Deux ex-employés font état de graves problèmes respiratoires et de saignements de nez dont ils ont souffert après avoir travaillé sans masque adapté ni combinaison, dans des locaux saturés de poussière. L’un d’eux, qui a régulièrement attiré l’attention de ses supérieurs et des cadres de l’entreprise sur ce problème, a été licencié avec effet immédiat, avant de se voir proposer un accord de confidentialité en échange de quatre mois de salaire. Le second, intérimaire, n’a plus jamais été appelé par Rampini S.A.

Échantillons analysés

Le jardin d’enfants du CERN, la mairie d’Anières, les écoles de la Golette, à Meyrin, et Adrien-Jeandin, à Thônex, le foyer médico-pédagogique de Mancy, à Collonge-Bellerive, la gare de l’aéroport: ce sont les chantiers concernés sur lesquels ces deux ouvriers ont travaillé, sans compter des villas et immeubles locatifs. À l’insu de leur employeur, ils ont prélevé des matériaux que le SIT a confiés à un laboratoire, dont les analyses ont décelé la présence d’amiante dans six échantillons sur huit. Ils ont également pris de nombreuses photos et vidéos pour montrer comment ces matériaux étaient manipulés sans aucune autre mesure de précaution que le port d’un masque chirurgical, puis jetés dans de banales bennes à ordures à l’air libre.

«Des spécialistes du désamiantage croisés sur ces chantiers m’ont confirmé que les matériaux que nous traitions contenaient de l’amiante et disaient que nous étions fous de travailler sans équipement spécial.» Ousmane*, ex-employé de Rampini S.A.

«Spécialisé dans les travaux de démolition, j’ai l’habitude de reconnaître de l’amiante quand j’en vois, assure Ousmane*. Mais chaque fois que je le signalais à mes chefs, ils me disaient de me taire et de continuer à travailler. Ou alors, ils me lançaient en riant: «Ce n’est pas ça qui va te tuer.» Parfois, on m’a temporairement déplacé sur d’autres chantiers, le temps que des collègues finissent le travail.» Dans certains cas, ses supérieurs affirmaient que les tests préalables requis pour détecter la présence d’amiante avaient été effectués, même si ce n’était pas le cas. «Des spécialistes du désamiantage croisés sur ces chantiers m’ont confirmé que les matériaux que nous traitions contenaient de l’amiante et disaient que nous étions fous de travailler sans équipement spécial.»

Des morts chaque année

Le SIT conteste le licenciement d’Ousmane, qu’il voit comme une mesure de représailles contre un lanceur d’alerte. «En plus, on a essayé d’acheter son silence en lui versant, à peine un mois plus tard, l’équivalent de quatre mois de salaire», fulmine Thierry Horner, secrétaire syndical au SIT.

Interdit depuis trente ans, l’amiante continue de tuer chaque année des personnes qui y ont été exposées par le passé. C’est pourquoi sa manipulation est strictement régie au niveau national et international. «Si un employeur met sciemment la santé de ses collaborateurs en danger, c’est un délit pénal», explique Nora Lehotzky, juriste au SIT. Pour Thierry Horner, «une entreprise de la taille de Rampini S.A., qui emploie 280 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 80 millions de francs, ne peut pas ignorer la législation en vigueur. Qu’elle continue de la bafouer après les milliers de morts de l’amiante, c’est parfaitement scandaleux! La direction de l’entreprise était au courant de la situation. On ne joue pas avec la santé des ouvriers.»

Contactés, les dirigeants de Rampini S.A. n’ont pas souhaité faire de commentaires.

