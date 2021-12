Rétrospective Culture – Des ouvertures en pleines fermetures Trois bâtiments fringants neufs ainsi qu’une réfection ont marqué cette année sinon morose pour les arts vivants. Zoom sur les érections 2021. Katia Berger Rocco Zacheo

La Comédie de Genève, notre théâtre de l’avenir, s’est ouverte fin août aux Eaux-Vives. MAGALI GIRARDIN

Avec la fermeture des lieux de culture maintenue jusqu’en avril 2021, on ne peut pas dire que l’année ait bien commencé pour les milieux du théâtre, de la danse et de la musique. Avec ensuite l’introduction du certificat obligatoire pour fréquenter ces mêmes lieux dès la rentrée de septembre, le monde des arts vivants avait à nouveau de quoi faire grise mine. Globalement, personne ne contestera l’annus horribilis (bis) traversé par le secteur. Mais 2021, pareil à aucun autre millésime, compte aussi ses triomphes, qui rayonneront à n’en pas douter bien au-delà de la crise sanitaire.

Plus que la fulgurance spectaculaire, l’époque privilégie l’entreprise au long cours. À ce titre, trois bâtiments porteurs de promesses et d’orgueil sont notamment sortis de terre en quelques mois à peine. On les attendait de longue date, 2021 les a vus éclore coup sur coup à la faveur d’une brèche dans la pandémie. En suivant l’ordre chronologique, la primeur est revenue au Pavillon de la danse, place Sturm, à l’ombre de l’église russe. Si cette salle destinée à recevoir les chorégraphes les plus retentissants à l’échelle tant mondiale, européenne que locale aurait normalement dû ouvrir ses portes lors du Festival de La Bâtie 2020, elle a dans les faits été inaugurée en avril, aussitôt relâchées les mailles des mesures sanitaires.

L’ondoyant Pavillon

Alors que le projet d’une maison entièrement dédiée à la danse contemporaine se mûrit depuis la fin des années 90, le bureau lausannois On Architecture remporte le concours du Pavillon en 2013. Le chantier débute avec l’année 2019, mais le contexte n’autorise sa directrice Anne Davier à étrenner l’ondoyant écrin, sa salle de 200 places, ses bureaux, ses espaces de répétition, son centre de documentation, son installation lumineuse signée Rudy Decelière ainsi que son alléchante programmation qu’au printemps dernier, presque en catimini. Gageons qu’avant son déménagement prévu en 2028, le temple du mouvement aux portes de la vieille ville saura largement compenser cet avènement en demi-teinte.

Côté Comédie, il a fallu attendre la fin de l’été pour célébrer l’ouverture au public du scintillant paquebot de verre. Architecturée par l’Agence FRES, la «fabrique d’imaginaire» qui jouxte la gare des Eaux-Vives grouillait pourtant d’une vie intestine bâillonnée depuis des mois. Trente-quatre ans après le Rapport Langhoff qui a donné ses contours au projet de la nouvelle Comédie, quatre ans après la pose de sa première pierre sur le chantier, les actuels codirecteurs Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer ont accueilli, ce week-end-là des 28 et 29 août, quelque 6000 visiteurs – en plus du conseiller fédéral Alain Berset – pour le baptême de l’outil XXL. Depuis, leur affiche a vu défiler dans les deux salles respectivement de 500 et 200 fauteuils des artistes de la trempe de Christiane Jatahy, Gisèle Vienne ou Philippe Saire. Et ce n’est pas fini…

La citadelle de Carouge

Enfin, troisième à crier sa victoire contre la morosité, le Théâtre de Carouge a levé son nouveau rideau durant le premier week-end de novembre, alors que sa saison de spectacles ne débutera, elle, qu’en janvier 2022. De retour à l’emplacement rue Ancienne, tout proche de la salle des fêtes, qu’elle occupait avant l’heureux exil en Cuisine, l’institution ressemble désormais à une citadelle toute en moucharabiehs qui aurait poussé sur le sable sarde. C’est le bureau d’architectes Pont 12, lauréat du concours lancé en 2011, qui est à l’origine de cette élégance saharienne de 280’000 briques, 3500 m2 au sol, dotée entre ses murs d’un équipement technique hors pair. Jean Liermier, patron depuis 2008, fourmille déjà d’idées pour y valoriser ses deux scènes accessibles à 468 et 135 personnes, sa salle de répétition capable de recevoir du public et ses vastes ateliers aptes à inspirer les scénographies les plus folles.

Ni échafaudages ni bétonnières n’ont été exigés par l’expansion du territoire de L’Abri durant cette paradoxale révolution solaire. Dans le domaine des arts scéniques émergents, l’espace genevois de création contemporaine animé par Rares Donca a en effet investi, début 2021, l’adresse carougeoise de l’ancien Flux Laboratory de Cynthia Odier, rue Jacques-Dalphin, où il a pu notamment installer ses bureaux.

Le Conservatoire dans sa nouvelle mue en septembre. IRINA POPA

Le Conservatoire s’est refait une beauté éclatante

D’autres l’ont rêvé, lui, il l’a fait. Le siège historique du Conservatoire de Genève, érigé en 1856 à la place Neuve, a désormais les allures d’une fière citadelle de la musique. Deux ans d’études et trois de chantier ont permis de remodeler et embellir la vénérable bâtisse avec un geste architectural – signé par le studio GM Architectes Associés – d’envergure, audacieux dans ses choix et tout à fait abouti dans le rendu. Pour apprécier ce qu’est devenu ce bijou du patrimoine genevois, il faut tout d’abord plonger dans ses entrailles, dans les volumes cachés qui confèrent aujourd’hui une nouvelle dimension à l’institution.

C’est là que, par une prouesse d’ingénierie consistant à suspendre l’immeuble sur des piolets fins, on a généré par excavation environ 1000 m2 d’espace inexistant auparavant. C’est ainsi que 21 nouvelles salles de cours et de répétition ont pu voir le jour, parfaitement équipées et insonorisée avec des matériaux sophistiqués. Dans ce même inférieur, une «black box» a été créée de toutes pièces, destinée aux départements du théâtre et de la danse, pouvant accueillir environ 70 spectateurs.

En remontant vers la partie visible de l’équipement, on découvre des lignes entièrement remodelées, qui renouent avec ce qu’était le Conservatoire lors de son inauguration. Cela commence dans le hall d’entrée et son sol original retrouvé en ôtant les couches qui le cachaient. Mais aussi ses lustres et ses murs aux décorations fines. Pas loin du foyer, s’offre la plus belle réussite de la restauration, visible dans ce qu’on appelait la Grande Salle.

L’esthétique originale reconstituée

Dédié désormais à Franz Liszt, qui fréquenta dans sa jeunesse des pédagogues de l’institution, cet espace propice à la pratique de la musique de chambre présente des traits d’une grande beauté. Ici encore, dans une opération relevant presque de l’archéologie, les spécialistes sont parvenus à reconstituer l’esthétique originale des lieux. Un bleu princier domine désormais l’écrin, et génère un beau contraste avec le marron clair des faux bois environnants. Les 350 mélomanes que peut accueillir la salle bénéficient de conditions acoustiques améliorées, d’un système de ventilation efficace et d’un ratio espace par spectateur plus généreux.

D’autres salles de concert aux dimensions plus modestes ont retrouvé leur éclat d’antan. À tout cela s’ajoute enfin la naissance d’une véritable cafétéria au mobilier et aux décorations d’un design culotté. Bref, la transformation du Conservatoire est un miracle étonnant, réalisé dans des temps restreints, avec un financement bien ficelé. Des 24,5 millions de francs qu’a coûtés la réfection – auxquels s’ajoutent 3 millions d’aménagements – 65% ont été pris en charge par des privés, le restant ayant été couvert par le Canton et la Confédération. Un modèle à suivre?

Cité de la Musique, l’échec Afficher plus L’année qui s’achève aura été marquée par un échec retentissant, celui de la Cité de la Musique. Le vaste projet conçu par Pierre-Alain Dupraz et Gonçalo Byrne devait accueillir la Haute École de musique et ses 500 étudiants, mais aussi une salle de concert de 1580 places et d’autres espaces encore. Devisé à 300 millions de francs, le projet financé en très grande partie par des privés a été rejeté par la population de la ville de Genève en juin dernier, avec un écart de 800 voix. Un nouveau souffle semblait voir le jour dans la foulée, sous l’impulsion des autorités cantonales. Mais la refonte de la gouvernance du conseil de fondation chapeautant l’aventure n’a pas suffi à relancer les débats. Le projet est resté un mirage. RZA

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.