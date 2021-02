Biologie – Des organismes inconnus ont été détectés sous l’Antarctique On pensait qu’aucune vie n’était possible 900 mètres sous la glace. Une découverte déjoue l’hypothèse. Pascal Gavillet

Des organismes inconnus à 900 mètres sous la glace. keystone-sda.ch

A priori, toute forme de vie est impossible dans les grands fonds marins. Températures glaciales, manque de lumière comme de nourriture, pas de quoi faire un élevage d’huîtres dans ces conditions. Pourtant, la vie peut parfois s’accrocher. Et surgir là où on ne l’attend plus. C’est sous les glaces de l’Antarctique, plus précisément à 900 mètres en dessous, que des scientifiques ont récemment trouvé de la vie. Des sortes de lichens ou d’éponges accrochés à des parois rocheuses, des créatures non répertoriées et qui donc repoussent les limites du vivant. Pour les dénicher, il a fallu cependant percer la glace. A hauteur de 872 mètres sous ce qu’on appelle la barrière ou plate-forme de Filchner-Ronne, vaste étendue de glace contigüe à la mer de Weddel, en Antarctique, et occupant plus de 400’000 mètres carrés.