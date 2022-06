Quartier de l’Europe-Charmilles – Des oreilles à l’écoute des difficultés de familles migrantes Tenue par des bénévoles, une permanence reçoit des couples et les oriente dans la société suisse. Eric Budry

Benaouda Belghoul, un ancien du Service de protection de l’adulte, est le coordinateur de la permanence familiale du 99, dans le quartier de l’Europe aux Charmilles. DR

L’aventure de ce coaching pour familles migrantes dans le quartier des Charmilles a débuté en 2016. C’était à l’époque un projet pilote alliant des compétences juridiques et du savoir-faire psychosocial. Six ans plus tard, dont deux années de crise sanitaire qui ont mis leurs activités en veilleuse, les bénévoles de la permanence familiale de l’Association Les Passerelles proposent toujours leurs services.